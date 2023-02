BREAKING NEWS Harga Hp Samsung Galaxy S23 dan Spesifikasinya, Dapatkan Hadiah Senilai Rp6,3 Juta

BANGKAPOS.COM - Samsung Galaxy S23 resmi diluncurkan di harga Rp 15.999.000 peR unitnya. Beli ponsel pintar ini sekarang dan dapatkan hadiah istimewa senilai hingga Rp6.349.000,

Demikian promo Samsung Indonesia yang dilakukan 2 Februari 2023.

Samsung merilis ponsel seri S23 oada hari ini di seluruh dunia.

Samsung Galaxy S23 dapat dipesan secara online di Samsung Indonside dengan harga Rp 15.999.000 peR unitnya.

Ponsel ini pun bisa dicicil dengan hargaRp 444.417/bln.

Berikut spesifikasi Samsung Galaxy S23

Body: 146.3x70.9x7.6mm, 167g; Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame; IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised).

Display: 6.10" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1080x2340px resolution, 19.5:9 aspect ratio, 422ppi; Always-on display.

Chipset: Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm): Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510); Adreno 740.

Memory: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM; UFS.

OS/Software: Android 13, One UI 5.1.

Rear camera: Wide (main): 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS; Telephoto: 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom; Ultra wide angle: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video.

Front camera: 12 MP, f/2.2, 25mm (wide), PDAF.

Video capture: Rear camera: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS; Front camera: 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

Battery: 3900mAh; 25W wired, PD3.0, 10W wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless.

Misc: Fingerprint reader (under display, ultrasonic); NFC; stereo speakers; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Bixby natural language commands and dictation, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified).

