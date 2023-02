Kelebihan Samsung Galaxy S23+, Kamera AI Nightography, Snapdragon Terbaik, Baterai Tahan 27 Jam

BANGKAPOS.COM- Samsung baru saja mengeluarkan Galaxy S23 Series di acara Galaxy Unpacked, Kamis (2/1/2023) dini hari.

Galaxy S23 Series tersebut dihadirkan dalam tiga varian yakni Galaxy S23, Galaxy S23+, dan Galaxy S23 Ultra.

Kehadiran series penerus Galaxy S22 ini pun menjadi daftar baru hp yang dirilis Samsung di tahun 2023.

Diketahui setiap varian Galaxy S23 Series menyajikan keunggulan masing-masing.

Berikut ini spesifikasi Samsung Galaxy Galaxy S23+.

Spesifikasi dan Kelebihan Samsung Galaxy S23+

Hp Samsung Galaxy S23 Series sudah rilis dan bisa dipesan, Kamis (2/2/2023) (Samsung)

Galaxy S23+ hadir dengan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,6 inci.

Resolusinya disebut sudah FHD+ dengan refresh rate 120 Hz, dan touch sampling rate mencapai 240 Hz.

Refresh rate adaptif 120Hz diklaim akan menghaluskan pengguliran layar, sedangkan Eye Comfort Shield akan menjaga mata Anda agar tidak lelah, bahkan saat Anda melihat dalam kegelapan.

Galaxy S23+ memiliki puncak nit yang lebih tinggi dibanding pendahulunya, sehingga perangkat ini memiliki visibilitas luar ruangan yang maksimal.

Melansir dari laman resmi Samsung, Galaxy S23+ mengusung kecanggihan "Snap your best night selfies yet" dan "Epically fast photography and gameplay".

Samsung Galaxy S23+ menghadirkan tiga kamera belakang yakni Kamera Telefoto dengan 3x Optical Zoom 10MP, Kamera Wide angle 50MP, dan ultra wide kamera 12 MP.

Sementara itu di kamera depan selfie kamera 12MP.

Diketahui Galaxy S23+ memiliki kamera Pro-Grade yang dilengkapi dengan sensor resolusi tinggi dan piksel cerdas yang menyerap cahaya untuk hasil foto yang jernih di mana saja, kapan saja.

AI Nightography yang disempurnakan akan menjaga detail agar tetap jelas sehingga foto dan video yang minim cahaya akan tetap tampak cerah dan penuh warna.