Siapa Bunda Corla? Terkenal Karena Apa? Hingga Laporkan Farhat Abbas ke Polisi

BANGKAPOS.COM - Nama Bunda Corla belakangan ini sangat dikenal warganet.

Lantas siapa Bunda Corla dan apa yang membuat ia begitu terkenal?

Bunda Corla terkenal karena Live Instagram, selalu dinanti dan ditonton banyak artis hingga membuat namanya melambung.

Bunda Corla adalah seoranag wanita yang terkenal karena Live IG atau Live Instagramnya.

Ia terkenal karena ceplas-ceplos dan apa adanya saat melakukan Live IG.

Bunda Corla juga tidak jaim.

Ia juga kerap membalas atau menjawab pertanyaan warganet dengan perkataan yang out of the box bahkan kadang juga vulgar.

Jelang kepulangannya ke Tanah Air, Bunda Corla justru menghebohkan publik lantaran membagikan penampakan wajah baru.

Diketahui, Bunda Corla baru saja menjalankan operasi plastik hingga membuat mata, hidung sampai atas bibir menjadi bengkak.

Bunda Corla sendiri mengaku kaget dengan kondisi wajahnya, ia kemudian meminta doa agar ia cepat sembuh dan segera ke Indonesia.

Sosok viral di Instagram lantaran sering melakukan siaran langsung.

Ia terkenal karena ceplas-ceplos selama siaran Instagram dan sering berjoget dengan lagu dangdut.

Bunda Corla dijuluki Ratu Jreng oleh warganet Indonesia.

Biodata