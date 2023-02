Ayo ke Eoseowa, Makan Daging Bakar Ala Korea Sepuasnya Cukup Bayar Mulai Rp99 Ribu, Kenyang Pol!

Gril Daging di Eoseowa Korean All You Can It

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Suka makan daging bakar dan shabu ala Korea?

Ayo ke Eoseowa, makan sepuasnya hanya bayar mulai dari Rp99.000 saja.

Resto bernuansa pecinta K-pop dan K-drama ini pertama ada di Bangka Belitung.

Resto Eoseowa ini berkonsep All You Can It.

Anda bisa bolak balik ambil daging sapi berkualitas premium dan aneka shabu dengan sesuka hati.

Tak hanya daging sapi, tersedia juga daging ayam dan ikan berkualitas terbaik.

Untuk makanan pelengkap tersedia es krim, kentang goreng, kimchi, spageti, rumput laut, soup odeng dan topokki.

Soal rasa, tak perlu diragukan sebab berbagai daging premium disajikan bisa Anda marinasi atau bumbui dengan kreasi tersendiri.

Tersedia berbagai saus seperti barbeque, bulgogi, gochujang dan blackpaper yang akan memberikan cita rasa yang lezat.

Rasanya gurih dan juicy menjalar di lidah saat daging sapi disantap, hingga bikin nagih.

Tak kalah menarik, makanan bernuansa kuah yakni shabu tersedia dengan berbagai varian seperti kaldu dan jjigae.

Aturan makan sepuasnya pun tak begitu rumit, waktu makan adalah 90 menit. Ambil makanan secukupnya kalau kurang boleh ambil lagi, makanan dan minuman tak boleh dibawa pulang, dan makanan yang diambil harus dihabiskan.

Penasaran pengen coba? Buruan datang ke Eoseowa Korean All You Can Eat Grill & Shabu di Jalan A Yani No 76 Rawa Bangun, Taman Sari Kota Pangkalpinang (Tidak Jauh dari Salemba Pangkalpinang).

Owner Eoseowa, Nanda mengaku antusias pelanggan luar biasa dengan konsep makan sepuasnya tersebut.