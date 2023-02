HARGA Samsung S23 Ultra, Memori Super Besar, Kamera 200 MP, Berikut Spek Lengkap dan Cara Ordernya

BANGKAPOS.COM, - Samsung resmi merilis ponsel berbasis Android yakni Galaxy S23 Series.

Tiga HP Samsung Galaxy S23 Series yakni Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, dan Galaxy S23 Ultra

Pabrikan ponsel asal Korea, Samsung resmi meluncurkan Galaxy S23 Series di tanah air.

Diketahui Samsung Galaxy S series merupakan salah satu ponsel khusus level menengah ke atas.

Soal harga tentunya ponsel Samsung S series terbaru ini sesuai dengan teknologi yang disematkannya.

Ponsel Samsung Galaxy S series yang kini tersedia di seluruh dunia yakni Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra dan Galaxy S23 Plus.

Setiap seriesnya dijual dengan harga yang berbeda-beda.

Samsung Galaxy S23 Series ini selain canggih, juga diklaim merupakan ponsel ramah lingkungan.

Hampir sebagian komponennya merupakan produk daur ulang.

Salah satunya adalah kemasan Samsung Galaxy S23 yang dibuat dari kertas daur ulang.

Dari tiga ponsel Galaxy S23 series tersebut adalah Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra merupakan ponsel dengan spesifikasi yang tertinggi dimiliki oleh Samsung saat ini.

Dimensi body nya berukuran 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 234 gram; dilengkapi dengan Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame; IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised).

Layar Galaxy S23 Ultra: Dynamic AMOLED 2X 6,8 inci, resolusi 1.440 x 3.088 piksel, refresh rate 120 Hz, HDR10+, tingkat kecerahan hingga 1.750 nits, Corning Gorilla Glass Victus 2