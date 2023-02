Inilah Samsung S23 Ultra, Hp Samsung Terbaru si Paling Flagship 2023, Intip Harga dan Spesifikasinya 

BANGKAPOS.COM - Samsung S23 Ultra akhirnya dirilis ke pasaran.

Samsung S23 Ultra adalah hp Samsung terbaru si paling flagship pada 2023 ini.

Ia dirilis bersamaan dengan keluarga S23 series lainnya yakni Samsung S23 dan S23 Plus.

Dibanding dua anggota keluarga S series lainnya, Samsung S23 Ultra merupakan ponsel dengan spesifikasi yang tertinggi dimiliki oleh Samsung saat ini.

Dimensi body nya berukuran 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 234 gram; dilengkapi dengan Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame; IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised).

Layar Samsung S23 Ultra: Dynamic AMOLED 2X 6,8 inci, resolusi 1.440 x 3.088 piksel, refresh rate 120 Hz, HDR10+, tingkat kecerahan hingga 1.750 nits, Corning Gorilla Glass Victus 2

Chipset pada Samsung S23 Ultra sudah menggunakan Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm)

Sedangkan CPU menggunakan Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3, 2x2.8 GHz Cortex-A715, 2x2.8 GHz Cortex-A710, 3x2.0 GHz Cortex-A510) GP.

Kemudian sudah menggunakan sistem operasi terbaru dari Samsung yakni Android 13, One UI 5.1

Memori dan RAM yang disematkan super-super besar dengan 3 pilihan yakni 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB dan 12 GB/1TB.

Dengan memori yang sangat besar, pihak samsung tidak lagi menyediakan memori eksternal atau tambahan.

Sedangkan Kamera Belakang pada Samsung S23 Ultra menggunakan - 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), multi-directional PDAF, Laser AF, OIS - 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom - 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom - 12 MP, f/2.2, 13mm, bidang pandang 120 derajat (ultrawide), Dual Pixel PDAF, Super Steady Video.

Sedangkan untuk dibagian depan menggunakan kamera 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF

Sementara untuk baterai pada Samsung S23 Ultra lebih besar dari S23 dan S23 plus.