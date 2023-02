PREDIKSI SKOR Manchester United vs Crystal Palace Head to Head H2H, Link Live Streaming

Prediksi Skor Manchester United Vs Crystal Palace

BANGKAPOS.COM -- Manchester United menjamu Crystal Place dalam lanjutan Liga Inggris pada, Sabtu (4/2/2023) pukul 22.00 WIB. Man United berusaha mempertahankan posisinya di zona Liga Champions.

Artikel ini berisi informasi pertandingan prediksi skor, head to head (H2H), berita tim, line up dan link live streaming Manchester United vs Crystal Palace.

Kedua tim dipisahkan oleh 15 poin dan delapan tempat di klasemen saat ini, dengan Setan Merah duduk di posisi keempat dan Eagles turun di posisi ke-12.

Crystal Palace saat ini berada di posisi ke-12 di klasemen Premier League dan telah diganggu oleh ketidakkonsistenan sejauh musim ini.

The Eagles menahan Newcastle United dengan hasil imbang 0-0 di pertandingan sebelumnya dan akan berusaha untuk meningkatkannya akhir pekan ini.

Manchester United, di sisi lain, berada di posisi keempat di klasemen liga saat ini dan telah menunjukkan peningkatan yang patut dipuji di bawah Erik ten Hag.

Setan Merah melewati Nottingham Forest dengan skor 2-0 di Piala EFL minggu ini dan akan percaya diri menjelang pertandingan ini.

Berita Tim Manchester United Vs Crystal Palace

Man United harus bertahan tanpa Christian Eriksen hingga April karena cedera pergelangan kaki, sementara Donny van de Beek dan Scott McTominay juga absen karena masalah lutut dan otot masing-masing.

Diogo Dalot masih dalam perawatan cedera hamstring dan masih diragukan, sehingga Aaron Wan-Bissaka akan melanjutkan sebagai bek kanan, bergabung dengan Raphael Varane , Lisandro Martinez dan Luke Shaw di empat bek.

David de Gea dan Marcus Rashford sama-sama diharapkan untuk kembali ke lineup awal setelah memulai di bangku cadangan pada pertengahan pekan, dengan Tom Heaton dan Alejandro Garnacho akan digantikan.

Jadon Sancho membuat penampilan pertamanya sejak Oktober sebagai pemain pengganti melawan Forest dan akan tampil lagi pada hari Sabtu, sementara Marcel Sabitzer dapat melakukan debutnya di Red Devils menyusul kepindahannya pada hari terakhir pinjaman dari Bayern Munich.

Adapun Crystal Palace, mantan pemain sayap Man United Wilfried Zaha menghadapi enam minggu karena cedera hamstring, dan dia bergabung dengan James McArthur (pangkal paha) dan Nathan Ferguson (kaki) di ruang perawatan.

Joachim Andersen bisa berada dalam posisi untuk kembali ke skuad hari pertandingan setelah absen dalam dua pertandingan terakhir karena masalah betis, meskipun pemain Denmark itu tidak mungkin langsung kembali ke starting XI, jadi Chris Richards dan Marc Guehi akan melanjutkan di bek tengah.

Entah Olise, Jeffery Schlupp dari Eberechi Eze bisa menjadi starter di tiga penyerang tanpa kehadiran Zaha, sementara rekrutan di hari terakhir Naouirou Ahamada dan Albert Sambi Lokonga akan bersaing untuk melakukan debut mereka di lini tengah.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United Vs Crystal Palace