Akhir Cerita Sekar, Ivan, dan Bella di Episode 8, Apakah Mendua Lanjut Season 2?

BANGKAPOS.COM - Episode 8 serial Mendua sudah bisa disaksikan di platform streaming, Disney+ Hostar, Sabtu (4/2/2023).

Serial yang tengah digandungi masyarakat ini menceritakan rumah tangga dan orang ketiga. Meski tema yang diambil cukup mainstream, Mendua hadir dengan suasana yang lebih dekat dengan masyarakat juga dikemas dengan baik lewat para aktor dan aktrisnya.

Di episode ke-8, Mendua melanjutkan kisah Sekar (Adinia Wirasti) dalam kemelut rumah tangganya. Ia berada di ujung perpisahan dengan sang suaminya, Ivan (Chicco Jeriko) yang selingkuh dengan Bella (Tatjana Saphira).

Emosi penonton cukup diombang ambing di episode terakhir Mendua. Sekar yang berjuang memperebutkan hak asuh atas Dennis cukup berhadapan dengan konflik yang tak diduga-duga.

Adinia Wirasti dengan getol menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi karakter Sekar. Sayangnya, tidak ada warning tersendiri akan scene kekerasaan yang bisa dibilang cukup brutal.

Di pengadilan, Sekar akhirnya memenangkan hak asuh atas Dennis. Ia memiliki 5 bukti kuat yang tatkala membuat Ivan "tumbang" tak berdaya.

Namun begitu, tetek bengek perceraian tak begitu di-explore sang sutradara. Begitu pula saat Ivan akhirnya bebas bahkan bisa pindah rumah ke Bali bersama Bella.

Cuplikan serial Mendua tayang di Hotstar (www.hotstar.com)

Ia digambarkan sebagai pria beruntung yang masih kokoh usai digugat istrinya, ditarik modal perusahaannya, hingga ditinggal sang putra.

Hal itu lantas membuat penonton bertanya-tanya, apakah Mendua selesai begitu saja?

Konflik lainnya yang penting untuk dibahas adalah rumah tangga adik Ivan, Marsha yang juga menyusul hancur. Marsha menyukai teman kuliahnya hingga melakukan perselingkuhan. Dirinya lantas memutuskan untuk pisah dari sang suami, Rama, karena hamil anak temannya.

Banyak yang beranggapan, tabiat selingkuh Ivan ternyata sebuah keturunan, menurutmu bagaimana?

Kelanjutan Mendua

Hingga saat ini belum ada informasi mengenai kelanjutan serial Mendua. Dilihat dari Instagram @menduaseries, pertanyaan soal season 2 tidak dijawab.

Tak sedikit juga yang membandingkan cerita Mendua dengan The World of The Married yang dinilai lebih kompleks.

Di samping dari itu, Mendua sangat cocok ditonton bagi yang suka film atau serial tentang drama keluarga juga perselingkuhan.

Serial yang satu ini menambah daftar panjang serial Indonesia yang bisa dinikmati dengan enjoy.

Jika kamu penasaraan, Mendua episode terakhir bisa ditonton di Disney+ Hotstar atau melalui tautan berikut ini:

https://www.hotstar.com/id/tv/mendua/1260122991

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)