Harga Hp Samsung Galaxy S23+ Rp 15.999.000, Dicicil Mulai Rp 444.417 per Bulan

BANGKAPOS.COM - Selain S23 dan S23 Ultra, Samsung meluncurkan Samsung Galaxy S23+ . Seperti apa keunggulan ponsel ini, berapa harganya?

Kecuali tonjolan kamera yang didesain ulang, pembaruan Snapdragon 8 Gen 2, dan sedikit peningkatan kapasitas baterai, Galaxy S23+ mengikuti formula pendahulunya.

Hal baru lainnya adalah jaket Gorilla Glass Victus 2 yang dibungkus ketiga model S23 – hari-hari punggung plastik sudah lama berlalu sekarang.

Sementara itu, layar Dynamic AMOLED 2X 6,6 inci mendukung kecepatan refresh 120Hz, HDR 10+, dengan resolusi Full HD+ – semua spesifikasi yang familiar.

Kami mengharapkan untuk melihat kinerja yang lebih baik dan peningkatan yang solid dalam masa pakai baterai.

Kami akan melakukan putaran pengujian dan analisis seperti biasa pada Galaxy S23+ sehingga kami dapat memberi tahu Anda apakah ini layak dibeli.

Jika Anda belum melakukannya, lihat ringkasan liputan kami tentang semua hal dari pengumuman Samsung Galaxy Unpacked minggu ini.

Spesifikasi Samsung Galaxy S23+ :

Body: 157.8x76.2x7.6mm, 195g; Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame; IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised).

Display: 6.60" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1080x2340px resolution, 19.5:9 aspect ratio, 390ppi; Always-on display.

Chipset: Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm): Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510); Adreno 740.

Memory: 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM; UFS 4.0.

OS/Software: Android 13, One UI 5.1.

Rear camera: Wide (main): 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS; Telephoto: 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom; Ultra wide angle: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video.

Front camera: 12 MP, f/2.2, 25mm (wide), PDAF.

Video capture: Rear camera: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS; Front camera: 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

Battery: 4700mAh; 45W wired, PD3.0, 10W wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless.

Misc: Fingerprint reader (under display, ultrasonic); NFC; stereo speakers; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Bixby natural language commands and dictation, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified).

Di laman Samsung Indonesia, harga Hp ini dibanderol Rp 15.999.000. (*)