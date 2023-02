Inilah 10 Pekerjaan Manusia yang Terancam Hilang karena ChatGPT, Cek Apakah Kamu Masih Aman? 

BANGKAPOS.COM - Kehadiran ChatGPT berpotensi membuat sejumlah pekerjaan manusia hilang di masa depan.

Bagi Anda yang masih awam, ChatGPT adalah chatbot berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan dan dapat melakukan interaksi percakapan dengan pengguna dalam bentuk teks.

Chatbot ini akan memberikan jawaban ketika pengguna menanyakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu.

Jawaban akan diberikan dalam bentuk teks.

ChatGPT ibarat asisten pribadi yang bisa mengerjakan apa saja bagi pengguna.

Kehadiran teknologi baru yang lebih canggih dan lebih mudah digunakan ini diyakini akan mengancam berbagai pekerjaan manusia di bidang tertentu.

Bukan hanya pekerja pabrik atau pramusaji yang bisa dengan mudah digantikan robot, tapi pekerjaan seperti guru, jurnalis, CS atau customer service, hingga desainer grafis, berpotensi digantikan AI.

Kok bisa begitu?

Berikut daftar pekerjaan yang terancam digantikan AI lengkap dengan penjelasan para ahli, seperti dirangkum Tribunjogja.com dari Business Insider.

Guru

Ilustrasi foto guru dan murid, bapak guru sedang mengajar di kelas di sekolah (DOK. PEXELS/Yan Krukau)

Siapa sangka, guru masuk dalam daftar pekerjaan yang terancam digantikan AI di masa depan.

Guru-guru di Amerika Serikat tengah khawatir karena banyak siswa memakai ChatGPT untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

Guru khawatir, siswa hanya mencontek atau copy-paste teks di ChatGPT saat diminta mengerjakan esai.

Di sisi lain, Pengcheng Shi, Dekan Departemen Komputasi dan Ilmu Informasi di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika Serikat (AS) mengatakan, seharusnya guru tidak mengkhawatirkan hal itu.

Alih-alih khawatir soal siswa yang mencontek berkat bantuan ChatGPT, seharusnya guru khawatir akan nasib pekerjaan mereka yang bisa saja tersisihkan oleh AI.