PREDIKSI SKOR Flamengo Vs Al Hilal, Line Up, Link Live Streaming Piala Dunia Antar Klub

BANGKAPOS.COM, MAROKO - Flamengo akan menghadapi Al Hilal di Grand Stade de Tanger di Piala Dunia Klub FIFA pada hari Kamis (9/2/2023) pukul 02.00 WIB. Pemenang akan melaju ke final Piala Dunia antar Klub.

Artikel ini berisi informasi pertandingan, prediksi skor, head to head, line up dan link live streaming Flamengo Vs Al Hilal.

Perwakilan CONMEBOL Flamengo akan memainkan pertandingan pertama mereka melawan Al Hilal, yang mengalahkan Maroko dalam adu penalti pada hari Sabtu.

Mengão lolos ke Piala Dunia Klub FIFA menyusul kemenangan mereka di Copa Libertadores 2022 – gelar ketiga mereka dalam kompetisi tersebut.

Mereka saat ini memimpin Carioca Série A dengan 14 poin setelah enam putaran pertandingan. Namun, mereka hanya membukukan dua kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, kalah sekali dan seri dua kali.

Satu-satunya pertemuan sejauh ini antara kedua tim terjadi di Piala Dunia Klub FIFA 2019, dengan tim Brasil mengalahkan Al Hilal 3-1.

Perwakilan AFC membuat penampilan ketiga mereka di pentas dunia, setelah berpartisipasi dalam edisi 2019 dan 2021 – tersingkir di semifinal.

Berita Tim Flamengo Vs Al Hilal

Pedro adalah satu-satunya pemain yang harus diwaspadai, tidak hanya di pertandingan ini tetapi juga di kompetisi.

Dia adalah pencetak gol terbanyak Copa Libertadores 2022 dengan 12 gol dan memimpin Flamengo dengan empat gol dan dua assist di Carioca Série A.

Odion Ighalo dari Nigeria, dengan delapan gol, dan Moussa Marega, dengan empat gol, menjadi ancaman serangan utama bagi Al Hilal.

Flamengo diharapkan menjadi lebih baik dari Al Hilal berdasarkan, sebagian besar, pada individualitas.

Prediksi Susunan Pemain Flamengo Vs Al Hilal

Flamengo : Santos; Lucas, Bruno, Luiz, Varela; Riberio, Gerson, Hugo; De Arrascaeta; Everton, Barbosa

Al Hilal: Abdullah Al Muaiouf, Saud Abdulhamid, Hyun-Soo Jang, Ali Al-Boleahi, Nasser Al-Dawsari, Salem Al Dawsari, Gustavo Cuellar, Mohamed Kanno, Michael, Odion Ighalo, Moussa Marega

Head to Head Flamengo Vs Al Hilal