Gramedia Pangkalpinang Gelar Goes To Perpustakaan Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gramedia Pangkalpinang menggelar Goes To Perpustakaan Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Bangka, Selasa (7/2/2023).

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin membuka secara resmi kegiatan Gramedia Goes To Perpustakaan Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Bangka bertempat di ruang OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka.

Store Manager (SM) Gramedia Pangkalpinang, Andreas Tinton Bhara Tama menyebut kegiatan ini merupakan kerjasama Pemkab Bangka melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka.

Dengan harapan, dapat meningkatkan wawasan masyarakat Desa yang terimplementasi dari meningkatkan minat baca hingga pelosok bumi Sepintu Sedulang.

"Gramedia sebagai sebuah Badan Usaha yang telah berkecimpung di industri buku dan alat tulis kantor, telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun di bidang ini. Kami telah memproduksi dan menjual buku-buku dari berbagai macam kategori dan menjadi bagian penting dalam upaya menumbuh kembangkan budaya literasi di Negeri ini," sebut Bhara sapaan akrab Andreas Tinton Bhara kepada Bangkapos.com, Selasa (7/2/2023).

Kata Bhara, data UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001 persen. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca.

Dan tingkat literasi Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 61 Negara yang disurvei. Indonesia masih dibawah Thailand, Malaysia dan Singapura.

"Minimnya minat baca merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selain itu, rendahnya minat baca telah menyebabkan meningkatnya hoaks dan disinformasi," jelasnya.

Sebab menurutnya masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman literasi yang baik, cenderung memiliki kelemahan dalam membaca, memahami, mengevaluasi dan menyaring informasi secara proporsional.

Pada ujungnya, kondisi ini menyebabkan daya saing kita terhadap negara lain menjadi rendah.

Dia mengatakan ribuan bahkan jutaan orang telah menemukan inspirasi di Gramedia melalui buku-buku yang telah mereka beli dan baca, dan menuntun pada kesuksesan.

Telah banyak orang yang dengan membaca buku-buku dari Gramedia pada akhirnya menemukan jati dirinya dan menemukan potensi terbaiknya yang terpendam selama ini, dan bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berguna bagi masyarakat.

"Untuk itu izinkanlah kami, dalam rangka meningkatkan karakter yang baik serta kualitas intelektual anak-anak kita, kami turut serta terlibat bersama Bapak Ibu di seluruh desa di Kabupaten Bangka. Kami ingin berpartisipasi dalam banyak hal, seperti menjadi fasilitator lomba perpustakaan desa se- Kabupaten Bangka, menjadi fasilitator program duta perpustakaan desa, memberikan pelatihan kepada pustakawan desa, mengisi kegiatan-kegiatan di perpustakaan desa dan banyak lagi," tegasnya.

"Kami memang badan usaha yang berorientasi bisnis, namun, tidak melupakan kewajiban kami sebagai bagian dari Bangsa ini, untuk ikut terlibat aktif dalam meningkatkan literasi dan intelektualitas di Negeri yang kita cintai ini," tambahnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)