Siapa Lee Da-In Calon Istri Lee Seung Gi, Keturunan Kerajaan Korea yang Juga Aktris

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari aktor dan penyanyi superstar Korea Selatan, Lee Seung Gi. Ia mengumumkan akan menikahi kekasihnya, Lee Da-In bulan April nanti.

Lee Seung Gi telah menjalin hubungan selama satu tahun. Menurut laporan hitc.com pasangan itu rupanya saling jatuh cinta setelah bertemu karena kecintaan mereka pada golf.

Lee Seung-Gi terkenal karena perannya sebagai pembawa acara di variety show Master in the House.

Karyanya yang akan terus diingat ialah A Korean Odyssey, Gu Family Book, dan Vagabond.



Jika penggemar K-pop akrab dengan Lee Seung-Gi, namun pacarnya, Lee Da-In tidak begitu dikenal.

Da-In sebenarnya juga memiliki beberapa drama populer.

Menurut Hitc, aktris tersebut lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 5 November 1992.

Saat ini Da-In berusia 30 tahun. Ibu Lee Da-In adalah seorang aktris dan penyanyi veteran Kyeon Mi-Ri, yang dikenal sebagai pemeran antagonis dalam drama yang sukses secara internasional Dae Jang Geum, pada tahun 2003.

Sementara ayahnya adalah aktor Im Young-gyu.

Orang tua Da-In bercerai pada tahun 1993, dan Mi-Ri menikah dengan pengusaha Lee Hong-heon.

Kakak perempuan Lee Da-In, Lee Yu Bi, juga merupakan bagian dari industri ini dan bekerja sebagai aktris.

Kebetulan, dia juga bagian dari pemeran utama dengan Lee Seung-Gi di Buku Keluarga Gu .

Meskipun filmografi Lee Da-In tidak seluas pacarnya saat ini, aktris tersebut masih tampil di drama populer seperti Hwarang: The Poet Warrior Youth.

Dia muncul di acara itu dari 2016-17 dan kemudian membintangi acara My Golden Life, di mana dia tampil dari 2017-18.

Acara tv Lee Da-In juga memasukkan perannya dalam Come and Hug Me, Doctor Prisoner, dan yang terbaru, Alice.