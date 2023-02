Fakta-fakta Film Dear David yang Diperankan Shenina Cinnamon, Tayang 9 Februari 2023 di Netfix

BANGKAPOS.COM - Film Dear David akan segera tayang di Netflix. Film baru Shenina Cinnamon ini baru bisa disaksikan di paltform streaming itu pada Kamis, 9 Februari 2023.

Mengusung genre fantasi-romantis, Dear David mengangkat kisah kehidupan remaja dibalut pencarian jati diri yang dirasa dekat bagi muda-mudi di tanah air.

Kisah ini menyelipkan pesan dalam yang bisa dipetik bagi remaja dan juga orang dewasa.

Dilansir dari Kompas.com, Lucky Kuswansi selaku sutradara Dear David bercerita tentang self love dan self compression.

"Menurut saya ini film yang membicarakan soal hal yang sangat universal yang bukan cuma untuk remaja. Film yang bicara soal self love dan self compression," tutur Lucky Kuswandi saat konferensi pers film Dear David di The Westin dikutip dari Kompas.com.

Produser Dear David, Muhammad Zaidy mengatakan film tersebut unik dan menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut sebab memiliki topik yang relevan terutama bagi orang muda saat ini.

Film Dear bercerita tentang kisah seorang murid cemerlang pemegang beasiswa bernama Laras ( Shenina Cinnamon).

Gadis ambisius ini ternyata memiliki blog rahasia berisi berbagai fantasinya tentang David (Emir Mahira), bintang sepak bola sekolah yang ia sukai.

Suatu hari, blognya tersebar luas di sekolahnya dan hal ini membuat Laras takut identitasnya sebagai penulis akan terbongkar. Film Dear David mulai tayang besok pada 9 Februari 2023 di Netflix.

Nah sebelum nonton, ini dia fakta-fakta film Dear David:

1. Film Original Netflix Indonesia

Dear David merupakan film original Netflix Indonesia yang segera tayang pada 9 Februari 2023. Film ini merupakan garapan sutradara Lucky Kuswandi, sutradara film Galih & Ratna yang berhasil masuk nominasi Piala Citra 2017.

Teaser resmi yang dirilis pada 12 Januari 2023 telah ditonton sebanyak lebih dari 520 ribu penonton di YouTube Netflix Indonesia.

2. Dibintangi Shenina Cinnamon