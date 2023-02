Pekerjaan Susana Rahardjo, Ibu Livy Renata, Ternyata Punya Cabang Bisnis Ini di Tiap Daerah

BANGKAPOS.COM - Bukan fakta baru lagi jika content creator, Livy Renata berasal dari keluarga kaya raya.

Kehidupannya yang serba borju membuat Livy tidak akrab akan banyak hal umum bagi masyarakat Indonesia. Menariknya, hal itu juga yang membuat namanya naik daun.

Seluk beluk Livy pun terus diulik netizen, termasuk latar belakang orangtuanya yang membuat banyak orang penasaran.

Gadis berparas Tionghoa itu juga tak sungkan menunjukkan sang ibu ke publik. Ia kerap mengunggah foto kebersamaannya dengan Susana Rahardjo yang mana merupakan ibunya sendiri.

Lewat YouTube Fuji an, terungkap pekerjaan Susana Rahardjo yang mana ialah seorang pengusaha sukses.

Ibu Livy itu disebut-sebut memiliki bisnis karaoke di tiap daerah.

Livy Renata dan ibunya, Susana Rahardjo (Instagram/susana.rahardjo)

"Berapa banyak karaoke yang nyokap lo (ibumu) punya," tanya Fuji kepada Livy dikutip dari kanal YouTube-nya, Rabu (8/2/2023).

"Okelah, maybe (mungkin) setiap daerah ada, kita punya franchise(waralaba) juga, not everything is ours (tidak semuanya punya kita) kan," jawab Livy.

Hal itupun membuat Fuji pengin memiliki bisnis karaoke, hal itu muncul tak lain dan tak bukan karena melihat kehidupan Livy yang mewah seperti sekarang.

Susana Rahardjo kini juga ikut populer di media sosial. Dia aktif di Instagram dengan nama akun susana.rahardjo.

Selayaknya ibu muda, Susana Rahardjo pun sering mengunggah foto kegiatannya sehari-hari.

Diberitakan Bangkapos.com sebelumnya, Susana Rahardjo adalah wanita kelahiran Jakarta, 18 Maret 1977.

Potret kekompakan Livy Renata dan ibunya Susana Rahardjo (Instagram/susana.rahardjo)





Susan juga disebut-sebut sebagai seorang crazy rich yang tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk.

Ibu Livy Renata ini ternyata merupakan alumni di salah satu universitas di Indonesia.