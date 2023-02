Tantangan Pers Era Digital Menghadapi Hukum Positif

Oleh: Huzari - Anggota Iprahumas Indonesia

PERTUMBUHAN pers di era digital saat ini sangat cepat dan subur hampir di setiap wilayah Indonesia. Kenapa tidak? Sebab untuk menghidupkan media di era sekarang tidak lagi semahal ketika masih menggunakan media kertas. Banyak investasi yang mesti dikeluarkan untuk menerbitkan koran, majalah, dan tabloid maupun media jenis konvensional lainnya. Pasalnya, setidaknya harus mempunyai dana membeli/sewa mesin cetak dan kebutuhan percetakan lainnya.

Selain itu, harga kertas yang terus beranjak naik membuat beberapa media mainstream raksasa sekalipun mulai banting setir. Beberapa media mainstream besar di Indonesia tersebut mulai beralih menggunakan sarana serba digital. Kendati demikian, untuk membangun sebuah media berbasis digital atau online hendaknya mempunyai sumber daya manusia berkompeten dan benar-benar mempunyai kapasitas di bidang ini.

Jika tidak, tentunya akan tersikat, terjerat, dan tersingkir akibat harus berhadapan dengan produk-produk hukum positif. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers membuka peluang besar bagi pertumbuhan media massa. Namun sebaliknya, ada juga undang-undang memagari gerak langkah insan agar bertindak lebih hati-hati, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berbagai kalangan menilai undang-undang tersebut menghambat kebebasan pers, meskipun undang-undang ini dibuat bukan untuk membelenggu pers. Persoalannya, jika insan pers bermasalah masih dijerat menggunakan pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut. Namun, dengan berkembang pesat pertumbuhan dunia pers online, diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia insan pers, diharapkan persoalan yang dinilai sebagai jebakan hukum bagi kalangan insan pers ini tak terjadi.

Tampaknya insan pers hendaknya tak hanya paham dan mengerti mengenai rumusan 5W+1H dalam penulisan berita. Rumusan Who, When, Why, Where, dan How atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia Apa, Siapa, Kapan, Mengapa, Di mana, dan Bagaimana untuk saat ini kayaknya masih kurang. Satu lagi kata kunci yang tak kalah penting dalam penulisan berita yakni, security atau keamanan data dan fakta berita dari gugatan hukum.

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianekdot sebagai kado peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 di Sumatera Utara. Sebab beberapa kalangan masih mempermasalahkan pasal-pasal yang dinilai akan menjadi batu sandungan bagi insan pers dalam menjalani tugas, mulai dari peliputan pencarian data dan fakta hingga menjadi berita diterbitkan di media cetak maupun online.

Sebagaimana pernah ditulis Tatang Mulyana Sinaga dimuat Harian Kompas, Peneliti Pemantau Regulasi dan Regulator Media sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Wendratama mengatakan, sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE berpotensi mengancam jurnalis. Salah satunya Pasal 264 KUHP yang mengatur tentang kelengkapan berita.

Beberapa pasal KUHP lainnya yang juga dianggap bisa menjegal kebebasan pers yakni, Pasal 240 dan 241 mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 280 tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan. Pasal 263 tentang penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

Sejumlah pasal tersebut tentunya tidak akan menjerat insan pers yang bekerja secara profesional dan mengikuti kode etik jurnalistik. Karena sebagaimana tertuang dalam kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk; wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah; wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul; wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Selain itu, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap; wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani; wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Tak hanya itu, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa dan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Semua kode etik tersebut bisa menyelamatkan insan pers dari gugatan hukum. Kode etik ini sudah mulai mengawal perjalanan insan pers yang embrionya sejak 14 Maret 2006. Ketika itu, sebanyak 29 organisasi pers membuat kode etik jurnalistik baru yang kemudian disahkan pada 24 Maret 2006.

Seiring dengan peringatan Hari Pers Nasional 2023 diselenggarakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, insan pers di Indonesia diharapkan makin dewasa dan berwibawa dalam mengawal pelaksanaan demokrasi. Tak hanya itu, sebab insan pers tetap diharapkan menjadi pelantang suara bagi masyarakat semua golongan seirama dengan tema Hari Pers Nasional 2023 adalah 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat'. Selamat Hari Pers Nasional! (*)