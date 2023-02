Puasa Ramadhan, Momen Bagi Penderita Hipertensi untuk Hidup Normal, Kok Bisa? Ini Penjelasannya 

BANGKAPOS.COM--Puasa adalah kegiatan menahan haus dan lapar, serta hawa nafsu pada periode tertentu dari mulai terbitnya Fajar hingga terbenamnya Matahari.

Bagi umat Islam, puasa Ramadan adalah sebuah ibadah wajib untuk dilakukan selama satu bulan penuh.

Namun tahukah kamu selain karena ibadah, puasa juga sering dilakukan atas kebutuhan medis tertentu, bahkan bisa dijadikan terapis untuk menyembuhkan penyakit.

Ternyata Puasa Ramadan Kesempatan Bagi Penderita Darah Tinggi Untuk Hidup Normal

Puasa Ramadan, berarti seluruh umat muslim menjalankan puasa dan ibadah Ramadan selama satu bulan penuh.

Asal tahu saja, bagi penderita hipertensi alias tekanan darah tinggi, bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk bisa hidup normal.

Mengapa? Karena dengan menjalankan puasa Ramadan seperti yang disyariatkan tekanan darah akan kembali normal.

Bagaimana bisa?

Untuk diketahui, penyakit terkait hipertensi adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas di masyarakat industri maju.

Kematian karena darah tinggi, 68 persen terjadi dengan tekanan darah sistolik antara 120 dan 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik di bawah 90 mm Hg.

Melansir ncbi.nlm.nih.gov dengan judul Medically supervised water-only fasting in the treatment of borderline hypertension, dikataan salah satu intervensi gaya hidup untuk penderita darah tinggi adalah puasa.

Disebutkan, dalam sebuah penelitian, 68 pasien hipertensi sistolik lebih dari 119 mm Hg diastolik kurang dari 91 mm Hg, dirawat dalam pengaturan rawat inap di bawah pengawasan medis.

Mereka menjalani puasa hampir mirip yang dilakukan umat muslim di bulan Ramadan.

Hasilnya, puasa cara yang aman dan efektif untuk menormalkan tekanan darah, dan dapat membantu memotivasi perubahan pola makan dan gaya hidup yang meningkatkan kesehatan.