LIVE STREAMING AC Milan Vs Tottenham, Kulusevski Punya Pengalaman Panjang Lawan Tim Italia

BANGKAPOS.COM - Dejan Kulusevski 'bersyukur atas kesempatan bermain di stadion legendaris' seperti San Siro dan mempercayai Tottenham untuk meningkatkan mentalitas mereka untuk Milan di Liga Champions.

Leg pertama Babak 16 besar akan dimulai di Stadio Giuseppe Meazza, yang dikenal sebagai San Siro untuk wilayah kota tempatnya berada, pada hari Selasa pukul 20.00 GMT.

Spurs mengalami beberapa minggu yang kacau, mampu mengalahkan Manchester City hanya untuk kemudian kalah 4-1 melawan Leicester City.

“Hal tersulit dalam sepak bola adalah menemukan mentalitas yang sama di setiap pertandingan. Ketika Anda tidak melakukannya di Premier League, Anda harus membayar harganya,” kata Kulusevski kepada Sky Sport Italia.

“Kami harus siap, karena besok kami memiliki pertandingan penting melawan tim yang sangat kuat besok. Kami harus memberi lebih banyak pada saat-saat sulit.”

Kulusevski tidak asing dengan Italia, pernah bermain untuk Parma dan Juventus , sementara dia juga berada di buku Atalanta , tetapi perjalanannya ke San Siro tidak akan pernah cukup.

“Besok akan sedikit berbeda. Saya berterima kasih atas kesempatan ini dan senang bermain di stadion yang begitu legendaris. Saya akan memberikan segalanya untuk membantu tim.”

Pemain internasional Swedia itu semakin kuat di Spurs sejak meninggalkan Juventus pada Januari 2022 dan sejauh ini musim ini telah mencetak dua gol dan enam assist dalam 19 pertandingan kompetitif.

Kulusevski menghadapi Inter dan Milan dalam total 15 kesempatan, tetapi tidak pernah berhasil mencetak gol melawan mereka.

AC Milan akan menjadi tuan rumah Tottenham Hotspur untuk leg pertama babak 16 besar mereka.

Milan kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan tipis atas Torino pada hari Jumat, sementara tim tamu harus bangkit setelah dihancurkan 4-1 oleh Leicester City pada akhir pekan.

