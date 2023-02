Personel Polres Bangka Tes Kesamaptaan Jasmani 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Personel dan ASN Polres Bangka mengikuti Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) semester 1 Tahun anggaran 2023, Selasa (14/2/2023).

Ini dilaksanakan dalam upaya Polri memberikan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus mengetahui kemampuan fisik personil Polri khususnya personel Polres Bangka dan ASN Polres Bangka.

"Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh personel Polres Bangka dan ASN serta Polsek jajaran," kata AKBP Taufik Noor Isya Kapolres Bangka melalui Kabag SDM Kompol Fahrup Prawira.

Pelaksanaan Kegiatan TKJ ini digelar oleh Satuan Fungsi Bagian Sumber Daya (Bag SDM) Polres Bangka. Tes yang diikuti antara lain lari 12 menit, pull up, push up, sit up dan stellrun. Sebelumnya dilakukkan pengecekan tensi terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan para personil.

Personil Polres Bangka mengikuti Tes Kesempatan Jasmani di halaman Polres Bangka Selasa (14/2/2023) (Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

Kompol Pahruf Prawira mengatakan kegiatan rutin dilakukkan guna memelihara ketahan tubuh dan fisik personel Polres Bangka. Sehingga dalam tugas sehari hari dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Diharapkan kepada seluruh personel Polres Bangka dan Polsek jajaran dapat melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan serius", Ujar Kompol Pahruf

Kompol Pahruf Prawira menambahkan, kegiatan ujian kesempatan jasmani yang dilaksanakan secara berkala bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik para personel serta bertujuan memelihara kesehatan agar selalu siap menjalankan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan memberikan pelayan prima kepada masyarakat.

"Ini merupakan program kepolisian dalam menjaga stamina kebugaran fisik dan kesiapan personel dalam pelaksanaan tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan memberikan pelayan prima kepada masyarakat," ujar Kompol Pahruf.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)