PREDIKSI SKOR Arsenal vs Man City Liga Inggris Kamis Ini, Peluang Menang, H2H, Link Live Streaming

Duel klasemen papan atas Liga Inggris 2022/2023, Arsenal vs Manchester City, Kamis (16/2/2023).

Pertandingan Arsenal vs Man City'> Arsenal vs Man City di Emirates Stadium merupakan laga tunda pekan ke 12, Premier League 2022/2023.

Kick off Arsenal vs Man City'> Arsenal vs Man City mulai pukul 02.30 WIB.

Laga Arsenal vs Man City'> Arsenal vs Man City ini bisa disaksikan melalui tayangan online.

Pertandingan Arsenal vs Man City'> Arsenal vs Man City bakal berlangsung seru. Arsenal pemuncak klasemen Liga Inggris sedangkan Manchester City runner up.

Pertandingan ini juga untuk memperebutkan posisi puncak klasemen Liga Inggris.

Arsenal kini mengoleksi 51 poin, berjarak 3 poin dengan Manchester City yang menoreh 48 poin.

Preview Pertandingan Arsenal vs Man City'> Arsenal vs Man City

Dari 5 kali pertemuan, Arsenal belum mampu mengalahkan Manchester City.

Meskipun laga kandang, Arsenal selalu berhasil dikalahkan oleh The Citizens.

Pertemuan terakhir terjadi pada Piala FA, 28 Januari 2023 lalu yang berhasil dimenangkan oleh Man City dengan skor tipis 1-0.

Arsenal yang menghuni puncak klasemen Liga Inggris kini sedang dalam penurunan performa.

Dari 5 laga terakhir Arsenal hanya berhasil menoreh 2 kemenagan, 2 kalah dan 1 seri.

Sedangkan Man City dari 5 laga terakhirnya hanya sekali menelan kekalahan.