PREVIEW Pertandingan Club Brugge Vs Benfica, Prediksi Skor, Link Live Streaming Liga Champions

BANGKAPOS.COM - Club Brugge menjamu Benfica di Stadion Jan Breydel pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA , Kamis (16/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head, line up dan link live streaming Club Brugge vs Benfica.

Sementara tim Scott Parker gagal memenangkan masing-masing dari tujuh pertandingan kandang terakhir mereka di semua kompetisi, pasukan Roger Schmidt berusaha untuk menghindari pertandingan tandang berturut-turut tanpa kemenangan untuk pertama kalinya sejak Desember.

Tuan rumah lolos ke babak sistem gugur untuk pertama kalinya setelah finis satu poin di belakang juara Grup B Porto.

Benfica, sementara itu, menikmati kampanye penyisihan grup yang tak terkalahkan, memenangkan Grup H di depan kelas berat Paris Saint-Germain dan Juventus. Mereka mencapai perempat final musim lalu, kalah dari finalis Liverpool (agregat 6-4).

Berita Tim Club Brugge vs Benfica

Trio Club Brugge Tajon Buchanan (lutut), Andreas Skov Olsen (pinggul) dan Ferran Jutgla (punggung) semuanya diragukan karena cedera ringan dan akan dinilai sebelum kickoff.

Absennya Buchanan bisa membuat Antonio Nusa masuk ke starting lineup untuk beroperasi di sayap kanan, bergabung dengan Noa Lang dan mantan striker Benfica Roman Yaremchuk di tiga lini depan.

Kapten dan playmaker utama Hans Vanaken diperkirakan akan terus bermain di lini tengah, sementara Abakar Sylla akan bersaing dengan Jack Hendry dan Brandon Mechele untuk posisi bek tengah.

Adapun Benfica, mereka saat ini memiliki kesehatan yang bersih sehingga Schmidt akan memiliki skuad yang fit sepenuhnya untuk perjalanan ke Belgia.

Menyusul kepergian besar-besaran Enzo Fernandez pada bulan Januari , Chiquinho telah bermain reguler bersama Florentino Luis di lini tengah, dan kedua pemain diperkirakan akan terus bermain di tim pada hari Rabu.

Alexander Bah dan Morato sama-sama tersedia untuk dipilih meski mendapat kartu merah dalam kekalahan melawan Braga pekan lalu, dan yang pertama diperkirakan akan mempertahankan posisinya di bek kanan, bergabung dengan Nicolas Otamendi , Antonio Silva dan Alex Grimaldo di empat bek.

Goncalo Ramos akan bersaing dengan Goncalo Guedes untuk memimpin lini serang, sementara Rafa Silva akan mendorong untuk memulai peran lini tengah di depan Aursnes dan David Neres .

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Club Brugge vs Benfica

Club Brugge (4-3-3): Mignolet, Mata, Hendry, Mechele, Meijer, Rits, Onyedika, Vanaken, Tajon, Yaremchuk, Lang

Benfica (4-2-31): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Mario, Neres, Aursnes, Guedes

Head to Head (H2H) Club Brugge vs Benfica