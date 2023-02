PREVIEW Pertandingan Liga Champions Borussia Dortmund Vs Chelsea, Prediksi Skor, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Borussia Dortmund akan menghadapi Chelsea di babak 16 besar Liga Champions pada Kamis (16/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), line up dan link live streaming Borussia Dortmund Vs Chelsea.

Pertemuan pertama antara Borussia Dortmund dan Chelsea berlangsung di Westfalenstadion.

BVB maju ke babak sistem gugur setelah finis kedua di Grup G di belakang Manchester City, sementara The Blues melewati AC Milan, Red Bull Salzburg dan Dinamo Zagreb untuk mengamankan posisi teratas di Grup E .

Berita Tim Borussia Dortmund Vs Chelsea

Bintang muda Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko dipaksa keluar lapangan karena cedera saat menang atas Bremen dan diragukan tampil untuk pertandingan hari Rabu; baik Sebastian Haller atau Anthony Modeste oleh karena itu diharapkan untuk memimpin barisan sebagai hasilnya.

Marius Wolf (bahu), Abdoulaye Kamara (lutut) dan Mateu Morey (kebugaran) semuanya absen, tetapi Thomas Meunier telah pulih dari cedera otot dan dia akan bertarung dengan pemain yang didatangkan Januari Julian Ryerson untuk mendapatkan tempat di bek kanan.

Penyerang Karim Adeyemi tersedia untuk dipilih setelah menjalani skorsing domestik dalam kemenangan melawan Bremen, sementara remaja laris Jude Bellingham – yang telah mencetak empat gol dalam lima pertandingan Liga Champions musim ini – bersiap untuk memperkuat barang-barangnya di lini tengah.

Adapun Chelsea, N'Golo Kante (hamstring), Christian Pulisic , Armando Broja (keduanya lutut) dan Edouard Mendy (jari) semuanya tetap absen karena cedera, sementara Aubameyang, Benoit Badiashile , Noni Madueke , David Datro Fofana dan Andrey Santos semuanya tidak memenuhi syarat setelah dikeluarkan dari skuad Liga Champions Potter.

Wesley Fofana (lutut), Mateo Kovacic (betis), Denis Zakaria (paha), Raheem Sterling (lutut) dan Kalidou Koulibaly (sakit) semuanya diragukan dan akan dinilai sebelum perjalanan ke Jerman.

Jika dianggap fit untuk bermain, Koulibaly kemungkinan akan bermain bersama Thiago Silva di bek tengah baik itu di pertahanan tiga atau empat bek, dengan duo Inggris Reece James dan Ben Chilwell akan mulai sebagai bek sayap atau bek sayap. .

Mason Mount atau Hakim Ziyech bisa menggantikan Madueke di sayap kanan, dan Felix diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai pemain nomor 10 di belakang pemain internasional Jerman Kai Havertz , sementara Mykhaylo Mudryk – yang mencetak lima gol dalam enam pertandingan Liga Champions untuk Shakhtar Donetsk awal ini musim – diatur untuk melanjutkan di sayap kiri.

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Borussia Dortmund Vs Chelsea

Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Salih Özcan, Bellingham; Adeyemi, Reus, Brandt; Haller

Misses next match if booked: Ryerson

Chelsea: Kepa; James, Silva, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Kovačić; João Félix, Mount, Mudryk; Havertz

Misses next match if booked: Gallagher, Koulibaly, Mount, Mudryk

Head to Head Borussia Dortmund Vs Chelsea

Ini akan menjadi pertandingan kompetitif pertama antara kedua tim.

Sportsmole : Borussia Dortmund 2-1 Chelsea

Evening Standar : Borussia Dortmund 2-1 Chelsea

Live Streaming Borussia Dortmund Vs Chelsea

Link LIVE STREAMING Borussia Dortmund Vs Chelsea

