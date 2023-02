Sambut Para Pecinta Kuliner, Santika Iconic Food 2023 Sajikan 50 Menu Khas Nusantara

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Siapa yang tidak kenal dengan enaknya cita rasa nusantara yang disuguhkan di seluruh jaringan Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Olahan makanan tradisionalnya yang menunjukan kekayaan kuliner dari setiap daerah di Indonesia menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Untuk kembali menikmati kekayaan kuliner nusantara, Santika Iconic Food 2023 kembali hadir dengan tema “FULLinary of Love” sebagai bentuk ajakan kepada tamu setia Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Pada “ Santika Iconic Food 2023”ini, Santika Indonesia Hotels & Resorts menyediakan ratusan voucher discount makanan dan minuman di seluruh Kampi Hotel, Hotel Santika, Hotel Santika Premiere, The ANVAYA Beach Resort – Bali, The Kayana & The Samaya.

Corporate Marcomm Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts Prita Gero mengatakan, event yang diselengarakan kali ini menyajikan lebih dari 50 voucher F&B discount yang tersedia di aplikasi MYVALUE dalam event Santika Iconic Food 2023.

Selain itu ada tiga doorprize berupa voucher menginap dan 40 merchandise bagi para tamu yang menikmati Santika Iconic Food 2023.

"Untuk mendapatkan promo ini, tamu hanya perlu mengunduh dan registrasi sebagai member di aplikasi loyalty program, MYVALUE," ucap Prita dalam rilis, Selasa (14/2/2023).

Melalui Aplikasi MYVALUE, member sudah bisa mendapatkan seluruh voucher yang ada di dalamnya secara gratis. Program ini tidak hanya untuk tamu yang menginap di hotel saja, tetapi juga untuk tamu dari luar yang ingin menikmati sajian di restoran-restoran Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Adapun beberapa menu menarik yang dapat ditemukan di Santika Iconic Food 2023 “FULLinary of Love” adalah Nasi Cikur persembahan Hotel Santika Tasikmalaya.



Nasi cikur atau nama lainnya adalah nasi kencur merupakan makanan khas Tasikmalaya yang melegenda di tatar Sunda. Terbuat dari nasi kencur, ikan asin, redang ayam dan lalapan khas Sunda ditambah dengan tutut.

Ada juga Salanggar & sayur lilin merupakan salah satu masakan khas Luwuk, Kabupaten Banggai persembahan Hotel Santika Luwuk – Sulawesi Tengah.

Para Tamu juga dapat menemukan Oblok Tongki merupakan makanan khas Betawi yang berasal dari olahan daging bebek yang dibumbui dengan cabai dan rempah-rempah khas. Disajikan dengan nasi putih dan tumis kangkung persembahan Hotel Santika Cikarang.

Tidak hanya itu saja, Hotel Santika Bangka juga mempersembahkan Nasi Mangut Pari Asap yang terbuat dari Olahan Pari Asap dimasak Pedas Gurih dengan aroma khas dilengkapi dengan Nasi Putih & Kerupuk.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 110 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.

Bangkapos.com/Sela Agustika