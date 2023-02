Toyota All New Veloz Kaya Fitur Canggih, Istana Agung Babel Beri Diskon Khusus Puluhan Juta

BANGKAPOS.COM -- Toyota All New Veloz hadir dengan banyak fitur canggih. Desainnya yang agresif dan sporty juga membuat mobil ini potensial untuk dimodifikasi.

Maka tak heran jika mobil ini diminati pecinta otomotif.

Khusus konsumen Bangka Belitung, Dealer Toyota PT Istana Agung Babel memberikan spesial diskon puluhan juta selama masa promo berlangsung.

"Jangan ragu untuk datang langsung ke showroom kami untuk info lebih lanjutnya," ujar Leni dari PT Istana Agung Babel.

Veloz dimodali teknologi canggih dengan fitur keselamatan yang lengkap. Keunggulan tersebut membuat mobil ini diganjar 5-Star ASEAN NCAP rating dengan total skor 79,99 poin.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, mengatakan, sejak awal, ide menciptakan advance 7-seater MPV yang dilengkapi dengan teknologi dan fitur safety yang lengkap termasuk Toyota Safety Sense (TSS), memang sudah menjadi dasar pengembangan All New Veloz.

"Kami harap sebagai salah satu MPV favorit di Indonesia, ke depannya akan lebih banyak pelanggan yang dapat merasakan mobilitas yang aman bersama All New Veloz,” kata Anton, dalam keterangan resminya.

All New Veloz menjadi model Toyota pertama yang diuji oleh The New Car Assessment Program for South East Asian Countries (ASEAN NCAP) menggunakan protokol 2021 – 2025.

Di dalam protokol baru ini, ada empat kategori pengujian, di mana All New Veloz berhasil mencatatkan 34,88 poin pada kategori Adult Occupant Protection (AOP), 17,17 poin untuk kategori Child Occupant Protection (COP), 16,03 poin pada kategori Safety Assist (SAT), dan 11,92 poin untuk kategori Motorcyclist Safety (MS).

Skor tinggi di semua kategori ini dapat tercapai salah satunya berkat peran teknologi active safety yaitu Toyota Safety Sense (TSS). Teknologi tersebut pertama kali diperkenalkan pada 2015. Veloz jadi yang pertama di kelasnya yang mendapatkan fitur keselamatan aktif.

Dengan bantuan TSS, dapat mengurangi potensi kerusakan mobil serta cedera parah pada penumpang dan pengguna jalan lainnya jika kecelakaan tidak dapat dihindari. Sehingga, Veloz yang sudah dimodifikasi juga bisa tetap tampil mulus dan keren.

TSS menggunakan kamera lensa tunggal dan radar canggih untuk mencegah kecelakaan, mengurangi korban kecelakaan, dan memberikan bantuan kepada pengemudi di jalan.

Sistemnya akan memberikan alarm peringatan bahaya dalam bentuk grafis atau suara. Bahkan, dapat melakukan intervensi pada kemudi, pedal akselerator, dan pedal rem ketika dideteksi tabrakan sudah tidak dapat dihindari untuk menekan korban jiwa dan kerusakan kendaraan.

TSS pada All New Veloz terdiri dari empat fitur keselamatan, yakni Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, dan Front Departure Alert.