Operasi Pasar Murah 25 Ton Beras Bulog Ludes Terjual, Besok Hadir di Pasar Muntok

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dalam upaya stabilitas harga bahan pokok, Perum Bulog Cabang Bangka rutin mengelar operasi pasar murah di berbagai titik lokasi di pasar Pangkalpinang dan wilayah kabupaten lain di Pulau Bangka.

Tercatat selama kurang lebih satu bulan mengelar operasi pasar murah, sebanyak 25 ton beras medium dan 25 dus minyak goreng habis terjual.

"Operasi pasar murah yang digelar dalam rangka stabilitas harga beras. Dan animo masyarakat luar biasa baik untuk di Kota Pangkalpinang ataupun di beberapa Kabupaten lainnnya," Asisten Manager COPP Perum Bulog Cabang Bangka, kepada Bangkapos.com Indra Jaya, Rabu (15/2/2023).

Pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar merupakan inisiatif dari Perum Bulog. Namun dikatakan Indra, pihaknya juga datang langsung ke kabupaten-kabupaten jika mendapat permintaan langsung dari pemerintah terkait.

Warga saat membeli bahan pokok pada pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar Perum Bulog Cabang Bangka di Pasar jln. Trem Pangkalpinang, Rabu (15/2/2023) (dok/Perum Bulog)

"Untuk di Pangkalpinang memang kita meminta izin Dinas Perdagangan Kota dan Provinsi, yang kita gelar dua hari sekali. Sedangkan di daerah sesuai permintaan dan besok kita hadir di Pasar Muntok," ucapnya.

Indra menyebut, operasi pasar murah yang diselengarakan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan harga bahan pokok yang lebih hemat dibanding harga jual yang ada di toko atau pasar.

Adapun harga bahan pokok yang dijual seperti beras medium Rp9.000 per kilogram, gula Rp13.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp16.000 per liter.

Ia pun memastikan ketersediaan bahan pokok di Perum Bulog aman dengan total stok beras saat ini kurang lebih sebanyak 200 ton.

"Untuk bahan pokok saat ini aman, dimana komoditi beras sendiri saat ini masih dalam pengiriman ada sebanyak 500 ton," kata Indra.

Kata Indra, masyarakat juga bisa datang langsung ke Perum Bulog jika ingin membeli kebutuban bahan pokok secara langsung.

