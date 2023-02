Tampilkan Bangka Pos di Praktik Jurnalistik Mahasiswa Agribisnis UBB Kenali Elemen Media Massa

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Sebanyak 70 mahasiswa Program Studi (Prodi) Agribisnis, Universitas Bangka Belitung (UBB) mengikuti praktik jurnalistik di Ruang Praktik Penyuluhan Agribisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, UBB Rabu, (15/2/2023).

Praktik jurnalistik di bawah bimbingan Eddy Jajang J Atmaja, dosen Prodi Agribisnis merupakan bagian dari materi mata kuliah komunikasi yang miliki bobot tiga SKS (satuan kredit semester).

Dalam pelaksanaan praktik membahas elemen-elemen yang ada di media massa (cetak dan elektronik), seperti berita, layout (tata letak), iklan (advertising), gate keeper (penjaga gawang media) dan views (opini, tajuk rencana, kolom).

“Sebagai acuan, sengaja kita gunakan dua media cetak terbitan dalam dan luar negeri, yaitu Bangka Pos, Kompas, dan USA Today, Amerika Serikat, terbitan terbaru,” ujar Eddy Jajang dalam rilis, Rabu (15/2/2023).

Para mahasiswa tampak terlihat antusias ketika melaksanakan praktik jurnalistik. Selain telah mendapat teori tentang komunikasi massa, Harian Bangka Pos terbitan Rabu pagi, sebagai acuan, pun sengaja ditempelkan di papan tulis agar memudahlan mahasiswa memahami praktik.

Mantan wartawan Kompas Grup Gramedia (KKG) Dimas Rahmadani, seorang mahasiswa Agribisnis yang mengikuti praktik jurnalistik mengaku puas dengan model praktik yang diterapkan.

Menurutnya, proses penyampaikan berita melalui media massa akan mudah dipahami bila dilakukan melalui praktik langsung.

“Misalnya tentang pilihan mengapa gate keeper (reditor, redaktur pelaksana-red) sampai memutuskan satu berita menjadi headline. Atau tulisan feature di letakkan di banner (bagian bawah Koran-red) pada halaman pertama koran,” tukas Dimas.

Sementara itu pada praktik jurnalistik yang berlangsung, mahasiswa dijelaskan tentang jenis-jenis layout suratkabar (vertikal, sirkus, horizontal, diagonal dan gabungan di antaranya). Filosofi berita ‘menarik’ lebih diutamakan ketimbang ‘penting’ (“if a dog bite a man, that is not news, if a man bite a dog, that’s news”, dari Lord Northcliffe).

Mahasiswa juga dijelaskan tentang jenis-jenis berita dan feature serta konsep ‘menarik’ untuk berita seperti 4 P (people, people, people, people). Eddy Jajang mengemukakan, praktik jurnalistik dilakukan sekali seminggu ini juga mempraktikan cara membuat lead (teras berita) dan feature.

“Jenis lead kami praktikan melalui konsep 5 W 1 H. Ada banyak jenis lead, sesuai dengan jenis berita yang dibuat mahasiswa,” ujar Eddy

“Artinya media akan survive bila ada pemasukan dari iklan. Koran contohnya, penerimaan perusahaan koran berasal dari unit bisnis iklan dan jual koran. Karena itu maka bisnis koran harus menerapkan strategi bisnis 4 P dan melaksanakan segmentasi, targeting dan positioning,” ujar Eddy Jajang

(Bangkapos.com/Sela Agustika)