Hidayat Arsani Diberi Gelar Doktor oleh UIPM, Kampus Internasional Berpusat di Malaysia & Singapura

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengusaha yang juga mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Profesional Management. Gelar ini diberi karena Hidayat Arsani dianggap sebagai sosok orang yang berkontribusi dalam pembangunan, ekonomi dan sosial.

Hidayat Arsani diundang secara khusus untuk menghadiri wisuda dari Universal Institute of Profesional Management (UIPM) yang akan digelar di Bogor, Jawa Barat pada Minggu, (19/2/2023).

"Mereka menilai saya layak diberi anugerah Doktor, karena berperan sebagai Bapak Pembangunan, Ekonomi dan Sosial," kata Hidayat Arsani, Kamis (16/2/2023).

Dirinya sangat berterima kasih atas apa yang akan diberikan oleh UIPM. Menurutnya kampus UIPM yang merupakan perguruan tinggi berbasis di Malaysia dan sejumlah negara, tidak asal memberikan gelar.

"Saya diberi gelar doktor karena praktiknya terbukti, bukan sekadar teori saja," kata Hidayat Arsani.

Sebagaimana diketahui, Hidayat Arsani adalah tokoh asal Bangka Belitung yang malang melintang di bidang ekonomi dan politik.

Hidayat Arsani pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia Tin Asociation (Asosiasi Timah Indonesia). Dia juga menjadi perintis budidaya udang vaname di Bangka Belitung.

Hidayat Arsani juga mengelola sejumlah hotel, rumah sakit, di Pulau Bangka Belitung. Karir politiknya, Hidayat Arsani adalah mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung dan juga mantan Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung.

Dengan kepercayaan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UIPM, Hidayat Arsani berharap gelar itu bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan Bangka Belitung.

Universal Institute of Profesional Management (UIPM) adalah perguruan tinggi asing terdaftar 24 Desember 2012, lokasi kampus UIPM di Indonesia terletak di Bekasi.

UIPM terdaftar sejak 2017 pada program The Eramus + Programme of The European Union yaitu pendidikan jarak jauh dengan sistem European Distance and E- Learning Networking (EDEN)[1] dan sebagai anggota UNESCO’s Global Education Coalition.

UIPM memiliki perwakilan di 8 negara yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, India, Afrika, dan Amerika Serikat.

UIPM Indonesia menerapkan 100 persen sistem pembelajaran daring (online) dan distance education (pendidikan jarak jauh) dengan International Program dan London, Inggris.

UIPM berafiliasi dengan EdX system dari Harvard University, dan Massachusett Institute of Technology (MIT), Counsera, Blockcain Council dengan system masive open online course (MOOC). (*)