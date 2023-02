Wardah Melakukan Roadshow ke Beberapa Kampus dengan Tema Find Your Passion

BANGKAPOS.COM - Wardah berkolaborasi dengan mahasiswa kampus Polman Babel dengan tema wardah Find Your Passion campus roadshow pada 18 Januari 2023 dengan memberikan materi tentang career talk. Selain itu ada juga materi dari salah satu dosen Polman, Charlotta mengenai all about woman.

Selain mendapatkan ilmu mengenai materi yang disampaikan, semua mahasiswa yang mengikuti event ini mendapatkan sertifikat.

"Kampus Polman Babel first time acara seperti ini", ujar salah satu mahasiswa Polman Babel.

Bukan hanya materi yang pastinya bermanfaat, namun ada workshop juga yang bertema Paint Your Dream, Paint Your Lips yang digambar oleh mahasiswa pada pouch canvas yang menggambarkan mimpi atau cita cita.

Mahasiswa dan mahasiswi kampus Polman Babel sangat antusias menyambut event dari wardah karena pastinya ada games dan hadiah menarik yang tidak kalah seru pada saat itu.

"Harapannya dari event yang diadakan ini agar setelah lulus kuliah mereka sudah siap masuk ke dunia kerja dan juga kedepannya bisa lebih tau passion mereka dimana", ujar Dara selaku Market Development PT. Paragon Technology and Innovation.

Di event kali ini juga menginfokan kalau skincare bukan hanya digunakan oleh para wanita tapi bisa digunakan juga untuk para laki-laki.