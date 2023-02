Nonton Drama Korea The Heavenly Idol, Drakor Komedi Romantis dan Fantasi 

BANGKAPOS.COM - Buat kamu yang suka drama Korea atau Drakor ada film bagus ni buat kamu film ini berjudul The Heavenly Idol.

The Heavenly Idol atau dikenal juga The Highest Priest Rembrary dan Holy Idol adalah drama Korea terbaru persembahan tvN yang dirilis perdana di paruh pertama tahun 2023.

Drama Korea komedi romantis dan fantasi ini diadaptasi dari web novel berjudul Holy Ido karya Sin Hwa Jin.

Dalam versi dramanya, The Heavenly Idol ditulis naskahnya oleh Lee Cheon-Geum yang akan berkolaborasi bersama sutradara Park So-Yeon dan Lee So-Yoon.

Hadir sepanjang 12 episode, drama The Heavenly Idol akan menyoroti kisah pendeta tinggi yang dipindahkan ke dunia lain dan terjebak dalam tubuh pria tampan namun tidak terkenal.

Karakter tersebut diperankan oleh aktor tampan yang sedang naik daun, Kim Min Kyu! Di sini, dia akan beradu chemistry dengan Go Bo Gyeol dalam jajaran pemain utama. Selain mereka, drama The Heavenly Idol juga dimeriahkan oleh Lee Jang Woo, Ye Ji Won, dan masih banyak lagi. Seperti apa kisahnya? Sebelum nonton drama Korea The Heavenly Idol, yuk simak sinopsisnya di bawah ini.

Sinopsis The Heavenly Idol

The Heavenly Idol mengisahkan Pontifex Lembrary (diperankan oleh Kim Min-Kyu) secara luas dianggap memiliki kekuatan paling kuat yang pernah ada.

Saat dia bertarung melawan iblis, dia dipindahkan ke dunia lain. Pontifex Lembrary kemudian menemukan dirinya di asrama kecil dan merasuki tubuh Woo Yeon-Woo, yang merupakan anggota grup idola Wild Animal yang tidak populer.

Grup ini telah bersama selama 3 tahun, tetapi mereka hampir bubar karena kurang sukses. 9 jam kemudian, Pontifex Lembrary ditempatkan di atas panggung bersama Wild Animal untuk pertunjukan langsung di sebuah stasiun penyiaran.

Saat musik mulai diputar, Pontifex Lembrary, dalam tubuh Woo Yeon-Woo, berteriak, “Saya tidak tahu cara menari.” Pertunjukan siaran langsung adalah bencana, tetapi menarik perhatian orang dan media.

Dengan pesonanya, termasuk sikap percaya diri, Woo Yeon-Woo yang masih dirasuki roh Pontifex Lembrary menjadi populer dan begitu pula dengan grup Wild Animal-nya. Pontifex Lembrary kini harus terbiasa dengan kehidupan sebagai anggota grup idola dan dia menghadapi berbagai masalah, seperti berurusan dengan kelompok agama aneh dan setan.

Pemeran The Heavenly Idol

Kim Min Gue sebagai Rembrary / Woo Yeon Woo

Go Bo Gyeol sebagai Kim Dal

Lee Jang Woo sebagai Shin Jo Woon

Ye Ji Won sebagai Lim Sun Ja

Tak Jae Hoon sebagai Seon Woo Sil

Park Sang Nam sebagai Sa Gam Jae

Tentang The Heavenly Idol

Judul drama: The Heavenly Idol

Dikenal juga dengan judul: Pontifex Rembrary, Pontifex Maximus Rembrary, Seongseureoun Aidol, Daesingwan Rembeureori, 대신관 렘브러리

Judul asli (hangul): 성스러운 아이돌

Sutradara: Park So-Yeon, Lee So-Yoon

Penulis naskah: Shin Hwa-Jin (web novel), Lee Cheon-Geum

Pemeran utama: Kim Min Kyu, Go Go Byeol

Genre: Fantasi, komedi, romantis

Tayang di: tvN, Viu

Jadwal tayang di Viu: mulai 6 Februari 2023

Total episode: 12 episode

Durasi: 70 menit

Bahasa: Korea