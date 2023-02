Pemkot Pangkalpinang Terapkan NIK Jadi NPWP Bagi ASN

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mulai menerapkan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) bagi aparatur sipil negara ( ASN).

Pemberlakuan ini untuk mempermudah wajib pajak dalam mengurus administrasi per pajakan dengan menggunakan identitas tunggal.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Agus Fendi mengatakan, pemberlakuan ini sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Per pajakan.

“Jadi hari ini kita bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP-Red) Pratama Pangkalpinang bekerjasama Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan sosialisasi,” kata dia kepada Bangkapos.com usai membuka kegiatan di Ruang Pertemuan Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (20/2/2023).

Puluhan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang saat mengikuti sosialisasi NIK menjadi NPWP di Ruang Pertemuan Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (20/2/2023). (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Menurut Agus Fendi, saat ini Pemerintah sedang gencar untuk menerapkan program Satu Data Indonesia. Yakni mengintegrasikan seluruh data kependudukan suatu individu menjadi single data. Satu tindakan yang diambil adalah mengintegrasikan NIK dengan NPWP.

Saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebanyak 3.305 orang. Dengan perincian 3.062 orang berstatus PNS dan 243 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Sementara itu berdasarkan verifikasi validasi data yang dilakukan pada bulan Oktober 2022 lalu jumlah pegawai non ASN sebanyak 2.937 pegawai.

Sebagaimana diketahui sejak 14 Juli 2022 NIK telah resmi digunakan sebagai NPWP. Namun proses pemanfaatan NIK sebagai NPWP ini dilakukan secara bertahap. NPWP yang kita kenal dengan 15 digit masih bisa digunakan sampai Desember 2023.

“Oleh sebab itu pada kesempatan dilakukan sosialisasi, sekaligus melaksanakan implementasi dengan mengintegrasikan NIK menjadi NPWP. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menghapal 15 digit NPWP dan hanya perlu mengingat 16 digit NIK,” jelas Agus Fendi.

Di sisi lain lanjut dia, kewajiban per pajakan dari NPWP ke NIK harus dapat diwujudkan bersama termasuk pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sehingga perpindahan data dapat diselesaikan dengan cepat.

Selain itu, setiap pegawai baik ASN maupun honorer di Pemerintah Kota Pangkalpinang yang sudah punya kewajiban pajak harus terinternalisasi.

Para pejabat strukturalnya harus memberikan jaminan pada lingkungan kerjanya agar setiap sumber daya manusia dapat melaksanakan kewajiban pajaknya. Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Per pajakan.

Kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tersebut terdapat tiga format baru NPWP yang digunakan oleh wajib pajak. Yakni, pertama Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk nantinya menggunakan NIK. Kedua, Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah harus menggunakan NPWP dengan format 16 digit.

“Ketiga bagi wajib pajak cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU-Red),” sebutnya.

Meskipun sejak 1 Januari 2023 lalu seluruh layanan administrasi per pajakan dan layanan administrasi lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NIK atau NPWP dengan format baru. Optimalisasi integrasi NIK dan NPWP ini guna memitigasi praktik penghindaran pajak yang bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak.

Tujuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Pasal 68 Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan ketika integrasi NIK menjadi NPWP berjalan, setiap transaksi keuangan warga negara Indonesia akan dapat diketahui oleh DJP semua warga yang sudah memiliki NIK, KTP, dan berumur 17 tahun otomatis menjadi wajib pajak. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan per pajakan yaitu UU Harmonisasi Peraturan Per pajakan (HPP).

“Sehingga kami berharap berdasarkan data tersebut, dengan mengoptimalkan waktu yang cepat tersedia kiranya dapat segera diselesaikan pengintegrasian NIK menjadi NPWP di Pemerintah Kota Pangkalpinang,” kata Agus Fendi.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)