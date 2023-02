Kembali Melambung, Harga Cabai Rawit Naik Rp90 Ribu per Kilogram di Pasar Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga komoditi cabai rawit lokal di Pasar Pangkalpinang kembali melambung Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram, Selasa (21/2/2023).

Berbeda dengan cabai merah besar yang saat ini masih normal dengan harga jual Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

Kenaikan harga cabai rawit ini diketahui sudah terjadi dua hari yang lalu. Sebelumnya harga cabai rawit lokal ini dijual se harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

"Untuk komoditi bumbu dapur terpantau masih normal seperti bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp28.000 per kilogram. Kecuali memang cabai rawit yang naik sekarang per onsnya kita jual Rp10.000 dan per kilonya Rp90.000," ungkap Pedagang sayur di Pangkalpinang, Rahman kepada Bangkapos.com, Selasa (21/2/2023).

Ia mengungkapkan, daya beli masyarakat akan bahan pokok ini cenderung normal dibandingkan pandemi Covid-19 kemarin. Dirinya tidak mengetahui penyebab kenaikan harga cabai rawit ini.

"Harga cabai naik kita kurang tau juga penyebabnya, biasanya bisa jadi petani ini gagal panen ataupun lainnya. Dan pembeli alhamdulillah walaupun masih belum stabil sebelum pandemi, tapi sudah ada geliat," ujarnya.

Diakui Rahman, cabai rawit lokal memang kerap dicari masyarakat meskipun dengan harga yang lebih mahal dibandingkan cabai rawit yang dari luar daerah.

"Yang banyak peminat memang cabai rawit lokal, ya karena memang lebih pedas jika dibandingkan dengan cabai luar. Dan pernah kita jual cabai rawit luar, pembelinya kurang," ucapnya.

Senada dengan pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang, Iswadi yang menyebutkan jika harga komoditi cabai rawit ini naik dari sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram.

Namun untuk harga komoditi bumbu dapur lainnya dia menyebut masih terpantau stabil.

"Kalau bumbu dapur sepenuhnya masih stabil, kecuali cabai rawit lokal ini. Kayak bawang merah kita jual per kilonya stabil Rp40.000, bawang putih Rp28.000," ungkapnya.

Sementara itu diketahui harga komoditi sayuran yang saat ini tak kunjung turun dan masih tinggi yakni kentang dengan harga jual Rp20.000 per kilogram.

