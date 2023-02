Sudah Putus, Rino Soedarjo Akui Momen Tak Enaknya Saat Berpacaran dengan Gisel

BANGKAPOS.COM- Kabar putus Gisel dan Rino Soedarjo yang sempat berhembus akhirnya terkuak kembali.

Setelah kabar Gisel yang terciduk menonton pertandingan basket dengan mantan kekasihnya Wijaya Saputra atau Wijin, sontak isu keduanya putus mulai bertebaran.

Saat itu Gisel bahkan tak memberi konfirmasi khusus apakah jalinan cintanya dengan Rino Soedarjo sudah berakhir.

Hingga akhirnya terpantau Gisel dan Rino Soedarjo yang saling unfollow di Instagram.

Menanggapi hal itu Rino Soedarjo kemudian buka suara.

Dia menyebut jika benar bahwa hubungan asmaranya dengan Gisel sudah berakhir, alias putus.

"Kita udah nggak bersama lagi, ya thats why I said," ujar Rino Soedarjo melalui YouTube Melaney Ricardo, Rabu (22/2/2023).

Menguatkan pernyataannya, pria berusia 40 tahun menyebut jika dirinya kini melajang.

"I am single now (lajang)," kata Rino Soedarjo.

Rino Soedarjo mengungkap jika putus dari Gisel bukan hal yang mudah.

Namun baginya itu merupakan tanda bahwa jika dirinya harus lebih banyak intropeksi diri dan jadi pribadi yang lebih baik ke depan.

"Mungkin Tuhan ingin aku lebih baik, waktu kemarin kita sama-sama nggak sempurna, aku juga ada salah, mungkin nggak menuhin ekspektasi, mungkin sekarang saatnya aku belajar jadi lebih dewasa," ungkap Rino Soedarjo.

Klarifikasi Rino Soedarjo soal hubungannya dengan Gisel (YouTube Melaney Ricardo)

Soal unfollow IG dengan ibunda Gempi, Rino turut mengiyakan hal itu.

"Ya, karena aku pikir itu hal yang harus aku lakukan untuk saat ini, umumnya orang break up (putus) pasti nggak mudah, sekalian buat aku untuk istirahat menjadi versi yang lebih baik," kata dia.