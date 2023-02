Makan Sepuasnya Hanya Rp99 Ribu di Hotel Santika Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hotel Santika Bangka kembali memberikan promo All You Can Eat. Promo yang diberi nama "Saturday Weekly Buffet" dibanderol dengan harga Rp99 Ribu per orang.

Pada bulan Februari 2023 ini Hotel Santika Bangka memiliki konsep Spesial Oriental Buffet.

Para tamu dapat menikmati promo tersebut dari pukul 18.00 – 21.00 WIB. Berlokasi di Restoran Wanka, tidak lupa juga kami menghadirkan alunan music akustik.

Tidak sampai disitu, ada kabar gembira bagi anda yang sudah mendaftar sebagai member MyValue akan mendapatkan diskon sebesar 10 persen.

Adapun menu- menu yang kami tawarkan seperti mie dan sup (dengan kondimen steamboat), Ceker Naga, Nasi Aroma Pandan, Sup Ayam Pedas, Kwetiau Goreng Sapi, Ayam Goreng Wijen, Ikan Telur Asin, Caysim Bakso, Fu Yung Hai, aneka buah potong, aneka gorengan, aneka kue, dan aneka minuman.

Dari beberapa menu tersebut ada yang dirotasikan agar tamu tidak bosan.

Public Relation Santika Hotel Bangka, Chintia Ayu menyebut, selain makan malam sepuasnya, setiap akhir pekan Santika Bangka menghadirkan promo kamar mulai dari tipe Superior Rp535 Ribu dan Deluxe Rp635 Ribu sudah termasuk gratis sarapan pagi untuk dua orang, gratis welcome snack, gratis Wi-Fi, dan gratis akses masuk ke kolam renang.

"Kami juga memiliki paket kamar termasuk makan malam yang dibanderol Rp780 Ribu untuk tipe kamar Deluxe dan Rp970 Ribu untuk tipe kamar Junior Suite," ujar Chintia Ayu kepada Bangkapos.com, Kamis (23/2/2023).

Hotel Santika Bangka bisa menjadi salah satu pilihan bagi anda yang ingin bermalam atau ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga maupun kerabat.

Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi 0717 – 4256888 ext 5 atau 0811-7111-507 (WhatsApp) dan instagram @santikabangka.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)