Polisi Ringkus Dua Pengoplos Gas LPG 3 Kg ke Tabung 12 Kg, Tersangka Raup Keuntungan Puluhan Juta

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung (Babel)menangkap dua orang terduga pelaku pengoplos gas LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg.

Tersangka yang berhasil ditangkap, yakni D alias Dul (52) Laki-laki, warga Raya Pasir Padi Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Dan tersangka S alias Haji Anggip (42) Laki-laki, warga Desa Belilik, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah.

Dirreskrimsus Polda Babel, Kombes Djoko Julianto, membeberkan, dari hasil penyelidikan pada Jumat 10 Februari 2023, Personil Subdit I Indagsi Polda Babel mendatangi TKP beralamat di Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Sinar Bulan, Kota Pangkalpinang.

Terkait adanya aktivitas kegiatan pemindahan/pengoplosan isi tabung gas LPG 3 Kilogram Subsidi ke dalam tabung LPG 12 Kg non subsidi.

"Kemudian personel Subdit 1 mengamankan tersangka bernama Dul beserta barang bukti berupa tabung gas LPG 3 Kg subsidi sebanyak 34 tabung. Serta tabung gas LPG 12 Kg non subsidi sebanyak 25 tabung selanjutnya dibawa ke Polda untuk pemeriksaan," kata Dirreskrimsus Polda Babel, Kombes Djoko Julianto, kepada wartawan, Kamis (23/2/2023) dalam jumpa pers, di Mapolda Babel, bersama Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra dan Kabid Humas, Kombes Pol Maladi.

Kemudian, kata Djoko, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Dul, kegiatan melanggar hukumnya itu sudah berlangsung selama dua bulan. Dengan keuntungan yangdidapat mencapai puluhan juta rupiah.

Selanjutnya, tersangka dalam melaksanakan kegiatan dapat menghasilkan lima sampai dengan delapan tabung gas LPG 12 Kg non subsidi dalam sehari.

"Untuk tabung gas LPG 3 Kg subsidi yang didapat Dul, berasal dari tersangka S selaku penyedia tabung LPG 3 Kg. Peran S menyuplai gas LPG 3 Kg subsidi ke Dul dan kegiatan penjualan tersebut antara S dengan Dul sudah berlangsung sebanyak 16 kali transaksi jual beli LPG 3 Kg," ujarnya.

Kemudian dari tangan tersangka S, didapatkan barang bukti tabung gas LPG 3 kilogram subsidi sebanyak 69 tabung dan uang Rp 1.750.000 hasil jual beli dengan tersangka Dul.

"Usai dimintai keterangan dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan barang bukti yang cukup Dul dan S ditetapkan sebagai tersangka," terangnya.

Membeli dari Pangkalan

Dirreskrimsus Polda Babel, Kombes Djoko Julianto, juga menjelaskan berkaitan modus, tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka S, yang bersangkutan membeli gas LPG 3 kg dari pangkalan seharga Rp 18.000 per tabung.

"Kemudian S menjual kembali kepada tersangka Dul dengan harga Rp 25.000 per tabung. Dari pemeriksaan tersangka Dul menerangkan tabung gas LPG 12 Kg non subsidi, hasil pemindahan isi dari tabung gas LPG 3 Kg subsidi, pengoplosan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 190.000 per tabung,"terangnya.