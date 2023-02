Lagu Sial Versi Dangdut yang Dinyanyikan Waode Viral di TikTok, Begini Reaksi Mahalini Raharja

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul Sial yang dipopulerkan Mahalini tengah viral di TikTok.

Belum satu bulan rilis, lagu ini sudah diputar dimana-mana. Versi remix hingga dangdut koplo pun mulai bertebaran di jagat maya.

Lagu Sial versi dangdut kini menjadi backsound untuk joget-joget. Nadanya yang mudah didengar sekaligus lirik yang cocok untuk sing along membuat lagu Sial seolah tak butuh effort mewarnai fyp (for your page) banyak orang.

Dibalik sound Sial versi dangdut, ternyata seorang content creator bernama Waode yang berinisiatif mengubah genre lagu pop itu menjadi koplo.

Ia baru-baru ini lantas diundang ke Pagi Pagi Ambyar menyanyikan lagu Sial versi dangdut.

Dilansir dari kanal YouTube Trans TV Official, Waode yang saat itu menjadi bintang tamu di Pagi Pagi Ambyar membeberkan reaksi Mahalini saat ia membuat versi dangdut dari Sial.

"Honey, Masa lagu aku didangdutin?," kata jebolan Indonesian Idol tersebut di dalam video.

Dewi Perssik yang merupakan salah satu pembawa acara tersebut memberikan tanggapan terhadap ucapan penyanyi asli Bali itu.

"'Sayang, seneng banget lagu aku didangdutin, loh. Jadi terkenal sayang', gitu harusnya," ucap Dewi Persik

Penyanyi yang akrab disapa Depe itu mengatakan, Mahalini harusnya bangga lagunya menjadi viral dengan genre musik dangdut.

"Dangdut is the music of my country," katanya lagi.

Kendati demikian, Waode mengaku bahwa apa yang dilakukan pacar Rizky Febran itu hanya guyonan. Aslinya Mahalini malah takut ikutan goyang saat menyanyikan lagu Sial di panggung.

"Ada (komentar) dari Mahalini. Dia komentarnya 'jangan sampai saya di stage ikutan dangdutan gara-gara mbaknya',"ucapnya.

Lewat akun kekasihnya, Rizky Febian, Mahalini mengadu lagunya kini dikreasi menjadi musik dangdut.