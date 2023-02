Lirik Lagu Sial Mahalini Dicover Waode jadi Versi Dangdut, Asik Buat Backsound Joget

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul Sial yang dinyanyikan Mahalini tengah viral di TikTok.

Belum satu bulan rilis, lagu ini sudah diputar dimana-mana. Versi remix hingga dangdut koplo pun mulai bertebaran di jagat maya.

Lagu Sial versi dangdut kini menjadi backsound untuk joget-joget.

Nadanya yang mudah didengar sekaligus lirik yang cocok untuk sing along membuat lagu Sial seolah tak butuh effort mewarnai fyp (for your page) banyak orang.

Dibalik sound Sial versi dangdut ini, ternyata seorang content creator bernama Waode

Sang penyanyi pun tak ketinggalan memakai sound Sial versi dangdut. Lewat akun kekasihnya, Rizky Febian, Mahalini mengadu lagunya kini dikreasi menjadi musik dangdut.

"Honey, masa lagu aku di dangdutin?" adu Lini ke pacarnya dilihat Bangkapos.com dari akun Rizky Febian, Jumat (24/2/2023).

"Di TikTok? awas kamu jangan sampai bikin ya," jawab Rizky Febian.

Kocaknya, anak komedian Sule itu malah ikut berjoget bersama kru musik di backstage. Mahalini lantas menarik tangan pacarnya agar tak ikut-ikutan, namun penyanyi yang baru saja mengeluarkan album Fabula ini tampak sambil menggoyangkan jari tangannya di akhir video, tanda lagu Sial versi Dangdut memang cocok untuk bergoyang.

Di kolom komentar, sudah banyak yang memuji lagu baru Mahalini berjudul Sial.

Banyak yang menolak galau, dan memilih bergoyang dengan lagu Sial versi dangdut.

"lagu Mahini - Sial, memang sekeren itu," tulis netizen TikTok.

"sudah terngiang2 versi koplo nya kak, kami menolak galau," ujar yang lain.

"candu kan ky versi dangdutnya wkwk," ujar yang lainnya.