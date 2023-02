Aldila Jelita Gugat Cerai Indra Bekti Karena Apa? Pertengkaran Sampai Bikin Trauma Terungkap 

BANGKAPOS.COM - Kabar Aldila Jelita gugat cerai suaminya, Indra Bekti pada Senin (27/2/2023) mengagetkan publik.

Banyak spekulasi mengenai penyebab gugatan cerai Aldila ke Indra Bekti ini.

Satu di antara spekulasi penyebab gugatan cerai itu adalah tentang pertengkaran Aldila Jelita dengan Indra Bekti yang membuat trauma.

Adalah Aldila Jelita sendiri yang mengungkapkan ini saat menjadi bintang tamu di podcast Melaney Ricardo.

Aldila Jelita mengaku sempat bertengkar dengan Indra Bekti gara-gara handphone (HP).

Menurut dia, Indra Bekti mengalami perubahan emosi setelah operasi pendarahan pada otaknya sehingga hal ini bisa terjadi.

Dalam cerita tersebut, awalnya Indra Bekti menanyakan soal handphone kepada anak-anaknya.

Namun, anak-anaknya menjawab handphone tersebut tengah di-charge.

"Suatu saat dia nanya sambil marah soal handphone sama anak-anak, 'where is my handphone?', anak-anak bilang ini di-charge buat apa ayah gini-gini," terang Aldila Jelita dikutip dalam YouTube Melaney Ricardo, Minggu (26/2/2023).

Saat itu juga, Indra Bekti langsung emosi hingga memukul lantai.

Indra Bekti menganggap anak-anaknya itu bersikap berani kepadanya.

"Dia tiba-tiba marah 'kenapa kamu ngelawan ayah?'," terang Aldila Jelita.

Hal itu membuat Aldila Jelita tersinggung.

Ia langsung mengajak anak-anaknya masuk ke dalam kamar.