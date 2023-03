Hanya Timbulkan Kerusakan, Pj Gubernur Kembali Ajak Semua Pihak Hentikan Penambangan Ilegal

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sosialisasi Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, untuk pengendalian perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Pada sela kegiatan tersebut, Pejabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin kembali mengajak semua pihak untuk menghentikan kegiatan penambangan ilegal karena menimbulkan adanya kerusakan.

"Dalam kesempatan baik ini, saya mengajak semua pihak berhentilah menambang secara ilegal. Karena itu merusak negara ini, merusak bangsa ini, merusak masa depan kita dan merusak masa depan dunia, jadi tidak boleh," tegas Ridwan kepada awak media, Rabu (1/3/2023).

Ridwan menambahkan, apabila penambangan dilakukan dengan kaidah yang benar justru masih bisa diperbaiki.

Dirinya mencontohkan apabila lokasi penambangan pada lahan dengan tutupan pohon yang tidak terlalu luas, tetapi ketika penambangan selesai justru bisa dilakukan reklamasi dengan pohon-pohon lebih besar.

"Misalnya membuka di lahan semak-semak, begitu selesai kita bisa melakukan reklamasi penanaman pohon lebih besar. Sehingga secara teknis bisa menyerap karbon lebih besar," ungkapnya.

Ia menambahkan yang menjadi masalah ketika penambangan dilakukan secara ilegal, yang menjadikan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab melakukan reklamasi.

"Masalahnya adalah ketika dilakukan secara ilegal, tidak ada yang tanggung jawab," jelasnya.

Dirjen Mineral dan Batubara ini juga menyampaikan, terimakasih dengan adanya sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Babel.

"Sebagai program nasional, kita sebagai bagian kegiatan itu harus juga mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah penting, karena kita merupakan provinsi kepulauan," kata Ridwan

"Pertama hutan kita tidak begitu lebat tapi cukup luas serta banyak kegiatan masyarakat. Kedua apabila perubahan iklim itu memburuk, sebagai provinsi kepulauan akan terdampak terlebih dahulu," tambahnya.

(Bangkapos.com / Rifqi Nugroho)