Harga BBM Turun Berlaku Mulai Hari Ini Khusus Dexlite dan Dex, Berikut Ini Harga Pertamax Terbaru

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, - Pertamina menyesuaikan beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) terhitung mulai hari ini, Rabu (1/3/2023).

Untuk harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan cukup signifikan.

Dilansir bangkapos.com dari kompas.com, harga Dexlite turun dari Rp 16.150 per liter menjadi Rp 14.950 per liter.

Sedangkan untuk harga bbm jenis Pertamina Dex turun dari Rp 16.850 per liter menjadi Rp 15.850 per liter.

Namun sayangnya harga BBM jenis yang lainnya malah mengalami kenaikan khususnya untuk Pertamax dan Shell Super.

Diketahui Pertamax dan Shell Super ini merupakan BBM yang non subsidi pemerintah.

Untuk harga BBM Pertamax naik dari harga Rp 12.800 per liter menjadi Rp 13.300 per liter atau naik Rp 500 per liter untuk di pulau jawa.

Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp 750 per liter menjadi Rp 15.100, dari sebelumnya Rp 14.850 per liter di Pulau Jawa.

Sedangkan untuk harga BBM Pertalite dan Bio Solar tidak mengalami kenaikan harga.

Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, sedangkan solar bersubsidi atau Bio Solar Rp 6.800 per liter.

" Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022," kata Pertamina dalam pengumuman di situs web resmi, Selasa 28 Februari 2023.

Selain Pertamina, Shell juga menaikkan harga BBM mulai 1 Maret 2023.

Kenaikan harga BBM di SPBU Shell berlaku untuk produk Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+.

Di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, harga BBM Shell Super naik tipis dari Rp 13.950 per liter menjadi Rp 13.990 per liter. Lalu, harga Shell V-Power naik dari Rp 14.620 per liter menjadi Rp 14.890 per liter.