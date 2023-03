Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gelar Sosialisasi FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Babel

(Bangkapos.com / Rifqi Nugroho)

Pejabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin dan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto pada pembukaan Sosialisasi Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, untuk pengendalian perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (1/3/2023).