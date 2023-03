Personel Polresta Pangkalpinang Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani Periode I Tahun 2023

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jajaran Polresta Pangkalpinang melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (Kesjas) periode I tahun 2023, secara berkala di Stadion Depati Amir Kota Pangkalpinang, Rabu (1/3/2023).

Kegiatan Kesjas ini diketahui digelar selama tiga hari sejak Selasa (28/2/2023) hingga Kamis (2/3/2023) besok, untuk mengetahui kemampuan fisik para personel berdasarkan kelompok usia masing-masing.

Para personel Polresta Pangkalpinang ini akan melakukan tes dengan materi 12 putaran dilanjutkan pull up, push up, sit up, lari membentuk angka 8 (shuttle run).

Kabag SDM Polresta Pangkalpinang Kompol Remiwati mengatakan, kesamaptaan jasmani digelar dua kali dalam setahun untuk mengukur kondisi dan kemampuan fisik setiap personel dan Kesamaptaan jasmani.

"Tes ini juga termasuk dalam 13 komponen aplikasi budaya SDM unggul Polri, sehingga setiap personel dituntut serius untuk mendapatkan hasil yang diinginkan," ujar Kompol Remiwati.

Diketahui untuk Kesjas periode I tahun 2023 dilakukan di Stadion Depati Amir Kota Pangkalpinang, guna memberikan penilaian yang lebih efektif dengan fasilitas yang sudah lengkap seperti lintasan atletik dan tiang untuk pull up.

Tak hanya dengan melakukan tes yang dilakukan Polresta Pangkalpinang, Kompol Remiwati mengatakan setiap personel perlu melakukan olahraga rutin untuk menunjung kinerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bagi kami kesehatan itu terpenting karena hal itu menjadi modal utama, dalam menjalan aktivitas sehari-hari. Terutama dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu untuk tes kesjas periode kedua Polresta Pangkalpinang merencanakan, akan kembali digelar pada Oktober nanti.

