PREVIEW Pertandingan, Real Madrid Vs Barcelona, Prediksi Skor, Line Up dan Link Live Streaming

Duel el clasico mempertemukan Real Madrid Vs Barcelona

BANGKAPOS.COM - El Clasico terjadi di semifinal Copa del Rey pada, Jumat (3/3/2023) pukul 03.00 WIB. Siapa pemenangnya kali ini.

Artikel ini adalah preview pertandingan, prediksi skor, head to head, line up dan link live streaming Real Madrid vs Barcelona.

Real Madrid maju ke semifinal setelah mengalahkan Atletico Madrid 3-1 di perempat final pada akhir Januari. Alvaro Morata awalnya memimpin untuk Atletico sebelum Rodrygo menyamakan kedudukan pada menit ke-79.

Pertandingan kemudian berlanjut ke perpanjangan waktu dan gol-gol dari Karim Benzema dan Vinicius Junior membantu pasukan Carlo Ancelotti mengunci kemenangan mereka. Kebetulan, Los Blancos menuju pertemuan hari Kamis setelah bermain imbang 1-1 dengan Rojiblancos di La Liga.

Real Madrid saat ini membuntuti pemuncak klasemen Barcelona dengan selisih tujuh poin setelah tim Katalan itu kalah 1-0 dari Almeria pada Minggu. Itu adalah kekalahan pertama mereka di La Liga tahun kalender ini.

Pasukan Xavi Hernandez sekarang telah mengakui kekalahan beruntun karena mereka juga kalah 2-1 (agregat 4-3) dari Manchester United di Liga Europa pada Kamis dan tersingkir dari kompetisi.

Keyakinan bisa berada di sisi yang lebih rendah di kubu Barca saat ini, tetapi performa biasanya hilang saat Anda berhadapan dengan rival Anda. Namun, absennya Robert Lewandowski karena cedera hamstring menjadi pukulan telak bagi tim Katalan tersebut.

Berita Tim Real Madrid Vs Barcelona

Selama kemenangan perempat final mereka atas Atletico pada bulan Januari, Real Madrid kehilangan Ferland Mendy karena cedera paha yang belum sembuh, dan dia telah bergabung di ruang perawatan oleh Rodrygo dan David Alaba , yang menjadi korban di final Liga Champions mereka. -16 kemenangan leg pertama atas Liverpool.

Rodrygo telah kembali berlatih dengan cepat dan dapat membuat dirinya tersedia, tetapi Alaba pasti akan absen, sementara Luka Modric akan menjalani skorsing melawan Real Betis akhir pekan ini tetapi boleh bermain di sini.

Sekarang sepenuhnya pulih dari serangan flu, Aurelien Tchouameni dapat menyegarkan lini tengah Blancos bersama Modric - yang hanya menjadi pemain pengganti melawan Atletico pada akhir pekan - yang dapat mendorong Federico Valverde lebih maju menggantikan Marco Asensio .

Seperti disebutkan, Barcelona telah mengalami pukulan cedera sebelum waktunya dengan Lewandowski, yang mengalami cedera hamstring selama kekalahan akhir pekan dari Almeria. Orang-orang Catalan belum menetapkan jangka waktu untuk pemulihannya, tetapi dia pasti akan menonton yang satu ini dari pinggir lapangan.

Ousmane Dembele dan Pedri juga keluar dari perselisihan dengan masalah paha mereka sendiri, tetapi dengan catatan yang lebih cerah, Xavi berharap lutut memar Ansu Fati akan sembuh tepat waktu untuk leg pertama.

Pemain berusia 20 tahun itu adalah salah satu opsi untuk menggantikan Lewandowski melalui lini tengah, tetapi Ferran Torres harus mendapatkan anggukan sebagai nomor sembilan, memungkinkan Raphinha untuk kembali melebar setelah cederanya yang aneh pasca-Manchester United - merusak kakinya dengan menendang bola. kulkas karena marah setelah pergantiannya.

Prediksi Susunan Pemain Real Madrid Vs Barcelona

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr