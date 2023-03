Resmi Jadi Sekda Definitif Kota Pangkalpinang, Mie Go Siap All Out

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat melantik Mie Go sebagai Sekda Pangkalpinang yang baru di Ruang OR Kantor Wali Kota setempat, Rabu (1/3/2023) pagi.

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Setelah selama 49 hari menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), kini Mie Go resmi menjabat menjadi Sekda Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung definitif.

Hal ini setelah Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil melantik Mie Go di Ruang OR Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota setempat, Rabu (1/3/2023).

Mie Go mengaku, usai dilantik menjadi Sekda dirinya siap all out atau mengeluarkan segala kemampuannya untuk kemajuan Kota Pangkalpinang. Baik secara tenaga maupun pikirannya, terutama dengan jabatan Sekda yang dia emban sejak hari ini.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil beserta istrinya saat berfoto bersama Sekda Pangkalpinang, Mie Go dan istrinya usai dilantik di Ruang OR Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota setempat, Rabu (1/3/2023). (istimewa)

“Intinya saya all out dan maksimal untuk menjalankan tugas, ini demi Kota Pangkalpinang,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (1/3/2023).

Mie Go berujar, dirinya sendiri sangat bersyukur dapat terpilih menjadi Sekda Pangkalpinang definitif. Dia sendiri telah mendeklarasikan diri untuk siap membantu dan mengemban amanah yang diberikan oleh Wali Kota Pangkalpinang.

Terutama dalam menjalankan peran strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi-misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dan rencana strategis daerah.

Menurutnya, untuk tugas sekda sendiri sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 213 Sekda memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Selain itu, seorang Sekda bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekda juga diberikan tugas untuk mengambil langkah strategis di antaranya melakukan evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Serta melakukan upaya konkret dalam peningkatan reformasi birokrasi, memastikan seluruh perangkat daerah berada dalam kinerja yang tepat. Serta membangun komunikasi kepada mitra kerja instansi vertikal lainnya.

“Saya semaksimal mungkin untuk Pangkalpinang, kemudian membantu pak wali kota sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Untuk mencapai visi misi wali kota,” jelas Mie Go.

Dalam waktu dekat lanjut dia, pihaknya sendiri akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala perangkat daerah, camat hingga lurah.

Hal ini untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas asisten Sekretariat Kota Pangkalpinang. Artinya, dituntut mengimplementasikan program-program kepala daerah.

Ia menilai, memang sangat pentingnya untuk merealisasikan program kerja yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.