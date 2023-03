Pacaran 11 Tahun! Gritte Agatha Dilamar Sang Kekasih Arif Hidayat di Mobil

BANGKAPOS.COM - Selebriti Gritte Agatha akhirnya dilamar sang kekasih, Arif Hidayat. Kabar bahagia itu dibagikan Gritte lewat Instagram saat mengunggah video dua menit yang memperlihatkan Arif memanggilnya sambil menyodorkan cincin di mobil.

"Griselda Agatha," ujar Arif sambil memberi kotak cincin dalam video yang diunggah pada 1 Maret 2023.

Video kemudian berlanjut menampilkan foto mereka berdua mulai dari tahun 2012. Di sana Agatha dan Arif terlihat masih begitu muda.

Wajah Gritte yang awalnya fokus ke layar handphone, mendadak tersenyum ketika melihat kotak cincin yang diulurkan Arif.

"Tahun ini genap 11 tahun usia perkenalan kami, bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang sia-sia," ujarnya dalam video.

Menurutnya 11 tahun dijalani bersama telah membuat mereka sama-sama berkembang menjadi individu yang lebih baik.

"Kami sama-sama berkembang menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya, saling support, saling menghargai dan saling mengasihi," ujarnya lagi.

Karena itu, menurutnya tidak ada ukuran tepat bagi setiap pasangan untuk menentukan kapan waktu untuk mereka akhirnya memutuskan menikah. Setiap pasangan memiliki waktu untuk berproses yang pasti berbeda satu sama lain.

"Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlalu lama. Kami percaya bahwa setiap pasangan punya waktunya masing-masing," kata Gritte. "Dan sekarang adalah waktu kami," imbuhnya.

Gritte yang membagikan momen-momen bahagia bersama Arif itu juga menyampaikan terima kasih untuk semua orang yang selama ini telah mendoakan mereka.

"Terima kasih untuk segala doa, perhatian dan support kalian kepada kami," ujarnya.

"Hari ini, melalui video ini, semoga menjadi jawaban dari doa-doa kalian," sambungnya.

Di akhir video, Gritte memperlihatkan cara kekasihnya melamar. Bukan dengan bertanya 'will you marry me?' melainkan dengan mengucapkan 'you will marry me' seolah menjadi kata penegas tak perlu lagi ada kata tanya untuk keputusan itu.