Kepala TIPD IAIN SAS Babel Ikuti Focus Group Discussion PTKIN Se-Indonesia

BANGKAPOS.COM -- Untuk mengembangkan pengetahuan seputar IT bagi perguruan tinggi, Kepala UPT TIPD Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Beleitung hadiri even Bussiness Matching & Industrial Gathering di Swiss-Belhotel, Jodoh Batam, Rabu sampai dengan sabtu (22 - 25/2/2023).

Dalam menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD), Rektor IAIN SAS Babel Dr. Irawan, M.S.I. menugaskan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Dr. Fatma Sylvana Dewi Harahap, MA.Kes.

Kegiatan FGD diinisiasi oleh Ketua dan jajaran Forum Kepala TIPD PTKIN Undang Syaripudin, M.Kom yang juga merupakan kepala TIPD UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Salah satu program prioritas kementerian Agama Republik Indonesia adalah transformasi digital.

Salah satu pengimplementasian program prioritas tersebut diadakan kegiatan focus group discussion bertema “Fostering partnership for better education future system” yang diikuti oleh para kepala TIPD (Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) PTKIN (Perguruan Tinggi Keagaamaan Negeri) Se-Indonesia.

Kegiatan pada hari pertama, di isi arahan oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepuluan Riau Dr. Muhammad Faisal, M.Ag dan Ketua Forum kepala TIPD PTKIN Undang Syaripudin, M.Kom.

Serta materi yang disampaikan oleh Direktur PTKI Kemenag RI yang diwakili oleh Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag RI Ahmad Faizin SE., MM tentang Drive a Digital Transformation Strategy for Islamic Higher Education.

Pada hari Kedua acara dilanjutkan dengan presentasi dari berbagai provider dengan tema yang bervariasi.

Di antaranya Huawei yang mempresentasikan IT solution for education, level up learning quality oleh AMD, Simply your network and security with fortinet secure oleh Fortinet.

Build the future education oleh Ruckus, empowering education integrated through technology oleh Onesia. Lalu dilanjutkan sharing session dengan mengangkat topic addressing solution for IT management problems in PTKIN dan action plan for Digital Transformation in Islamic Higher Education oleh Forum Kepala TIPD.

Pada hari Ketiga acara Technical Visit ke Fortinet Office di Singapura dilanjutkan dengan resume and action plans oleh Forum Kepala TIPD PTKIN se-Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Fortinet dengan pemaparan tentang mekanisme (Firewall) Security Protecting Education with Security Fabric.

Pada kesempatan lain, Dr. Fatma Sylvana Dewi Harahap, MA.Kes. selaku kepala TIPD IAIN SAS Babel mengatakan bahwa kedepannya produk IT merupakan salah satu organ yang penting dalam menjalankan program transformasi digital bagi Kementerian Agama, khususnya perguruan tinggi.

Dimana setiap kampus pastinya menginginkan tekhnologi informasi yang terbaik sebagai sistem pendukung pendidikan.

Apalagi target pemerintah untuk transformasi digital menjadi suatu hal yang wajib.

Solusi berbasis digital bisa dikembangkan untuk mencapai pendidikan yang baik, link and match-nya pendidikan dan dunia kerja maupun dunia global.

“Harapan kita bersama pengetahuan dan pelayanan PTKIN seputar IT semakin up to date.

Tentunya dengan dukungan IT dan SDM yang handal akan mempermudah pelayanan informasi dan tranformasi digital di dunia pendidikan tinggi keagamaan umumnya dan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung khususnya” ungkap fatma.

*Untuk informasi lebih lanjut mengenai IAIN SAS Babel dapat mengunjungi halaman Website www.iainsasbabel.ac.id

Penulis : Ayaknan dan Fatma Sylvana Dewi Harahap