Dukung Pebalap Honda di World SuperBike, Honda Babel Ajak Komunitas Honda Nobar

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Honda Babel menggandeng komunitas Motor Honda di Bangka untuk Nonton Bareng (Nobar) WSBK – Mandalika Racing Series 2023.

Nobar dilaksanakan pada Minggu (5/3/2023) kemarin di Gangan Mak Neng Café & Resto.

Kegiatan yang diikuti oleh 35 peserta ini diawali dengan City Rolling dari Main Dealer menuju ke jembatan emas lalu finish di café tempat Nobar.

Sambil menyantap makan siang dilanjutkan dengan Nonton Bareng WSBK – Mandalika Racing Series 2023 dan diakhiri dengan games menarik dan quiz seputar Honda.

“Nobar bersama komunitas Honda kali ini sebagai salah satu bentuk dukungan dan apresiasi kami untuk para pebalap yang berlaga diajang WSBK,” ujar Rangga Ketua IMHB.

Pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) Rheza Danica Ahrens berhasil meraih podium tertinggi sebanyak dua kali di seri perdana ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor pada ajang Mandalika Racing Series di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat yang dihelat pada hari Sabtu dan Minggu (4-5/3) bersamaan dengan balap dunia FIM Superbike World Championship 2023.

Dominasi Astra Honda Raih Podium Tertinggi di Seri Perdana Kejurnas Mandalika Rheza berhasil mencatatkan hasil positif pada debutnya di awal tahun ini.

Dominasi Rheza pada kedua race dengan menjadi pemenang pertama di kelas 250cc menggunakan CBR250RR, dan bersaing ketat dengan puluhan pebalap nasional lainnya.

Memulai balapan perdana kejurnas race pertama yang dihelat pada hari Sabtu (4/3/2023), Rheza meraih best lap pada putaran keenam dan berhasil finish di posisi pertama, disusul The Best Student Astra Honda Racing School (AHRS) 2022, M.K Ramadhipa di posisi ke-5 Pebalap AHRT Veda Ega Pratama mengalami crash pada lap ke-5 sehingga tidak berhasil menyelesaikan balapan.

Pada race kedua di hari Minggu (5/3/2023), Rheza memulai balapan dari grid depan dan konsisten tampil kompetitif sejak awal terdepan bersama Veda Ega Pratama yang start dari grid pertama. Dua podium berhasil diraih oleh dua pebalap AHRT di race kedua ini.

Rheza finish di posisi pertama dan Veda di urutan kedua setelah menyelesaikan 8 lap balapan. Sebanyak empat pebalap binaan AHM berpartisipasi pada ajang balap ini menggunakan CBR250RR.

Honda Babel menggandeng komunitas Motor Honda di Bangka untuk Nonton Bareng (Nobar) WSBK – Mandalika Racing Series 2023. (ist)

Motor sport full fairing dengan mesin 250cc ini merupakan hasil karya anak bangsa yang hadir dengan desain dan performa terbaik untuk mendukung para pebalap Indonesia.

Kejurnas dengan nama Mandalika Racing Series merupakan supporting race yang digelar bersamaan dengan ajang WSBK. Kejuaraan ini rencananya akan digelar sebanyak tiga kali di tahun 2023.