Jelang Ramadan, Harga Sejumlah Bahan Pokok di Pangkalpinang Alami Kenaikan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mulai merangkak naik menjelang Ramadan. Bahkan kenaikan bahan pokok itu cukup signifikan, terutama jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskopdagumkm) Kota Pangkalpinang, Ulphi Heriyanto menyebut, sejumlah komoditas bahan pokok memang telah mengalami kenaikan sejak awal pekan ini. Di mana kenaikan sendiri terjadi di seluruh pasar tradisional yang ada di daerah itu.

“Ada beberapa harga kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan. Kenaikan mulai minggu ini,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (6/3/2023).

Ulphi mengungkapkan, beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni cabai merah baik biasa maupun keriting. Kenaikannya mencapai 52,44 persen, atau sebesar Rp21.500 per kilogram. Padahal semula harga cabai merah keriting yakni Rp41 ribu, dan kini menjadi Rp62.500 per kilogram.

Komoditi serupa juga mengalami kenaikan, layaknya cabai rawit merah yang naik Rp7 ribu per kilogram. Dari semula Rp77.500 menjadi Rp85.000 per kilogram. Begitu pula dengan cabai rawit hijau, awal Rp52.500 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi karena jumlah pasokan yang terus menipis, lantaran Pangkalpinang bergantung komoditi bahan pokok dari pulau Jawa.

“Kalau kenaikan baru minggu ini, minggu kemarin masih normal. Kenaikan sampai Rp20.000 untuk cabai keriting. Ini karena pengaruh cuaca ekstrem, karena kita terpengaruh pasokan dari luar,” jelas Ulphi.

Selain cabai lanjut dia, bawang merah juga mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan yakni Rp38.000 per kilogram. Harga itu naik Rp2.000 dari harga semula Rp36.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp28.500 per kilogram, serta bawang bombay Rp24.000 per kilogram.

Tak hanya itu, komoditi laut juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.500 per kilogram khususnya untuk harga ikan kembung. Semula Rp55 ribu per kilogram menjadi Rp57.500 per kilogram. Sedangkan untuk ikan tenggiri mengalami penurunan Rp2.500 menjadi Rp87.500 per kilogram, dari semula Rp90.000 per kilogram.

“Bawang merah, bawang putih, ikan mengalami kenaikan harga. Tetapi tidak sangat signifikan,” sebutnya.

Meskipun begitu kata Ulphi, untuk bahan pokok seperti beras harganya saat ini masih stabil. Beras premium harganya sendir mencapai Rp13.700 per kilogram, beras kualitas medium Rp11.700 per kilogram. Untuk gula pasir Rp14.000 per kilogram, begitu pula dengan harga minyak goreng minyakita, Rp14.000 per liter.

Harga daging sapi sendiri masih stabil, Rp137.500 per kilogram, tetelan Rp87.500 per kilogram dan daging ayam Rp31.500 per kilogram. Begitu juga untuk telur ayam Rp29.600 per kilogram atau Rp1.850 per butir.

Maka dari itu sebagai upaya antisipasi kenaikan harga, pemerintah kota terus melakukan pemantauan di lapangan. Sekaligus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menambah pasokan kebutuhan bahan pokok ke Pangkalpinang. Supaya harga bahan pokok tetap stabil menjelang Ramadan maupun Idul Fitri 2024.

“Dua sampai tiga hari ini diperkirakan masih akan naik. Karena pasokan belum datang. Mudah-mudahan normal lagi,” kata Ulphi.

Sumber Diskopdagumkm Pangkalpinang :