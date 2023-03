Empat Perusahaan Sawit di Bangka Selatan Kantongi Izin, Ada Tambahan Satu Masih dalam Proses

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangka Selatan (Basel), mendata ada empat perusahan sawit yang memiliki izin sejak tahun 2018-2022 kemarin.

Perusahan sawit tersebut tersebar di beberapa lokasi, terutama di delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Plt. Kepala DPMPTS Basel Hermawan Harrisaputra, melalui kepala bidang DPMPTSP Juliandi menerangkan, pihaknya telah mengeluarkan izin kepada perusahaan yang memang telah memenuhi syarat dalam pembangunan pabrik sawit.

"Dari tahun 2018-2022 kemarin ada empat perusahaan sawit yang sudah memiliki izin, tapi ada di tahun 2023 ini ada penambahan satu lagi di Desa Bedengung yang masih proses per izinan sembari pihak perusahaan dalam proses pembangunan," terang Juliandi, Selasa (7/03/2023).

Menurut Juliandi pihaknya baru bisa mengeluarkan izin kepada setiap perusahan, yang memang telah memenuhi syarat terkait pembangunan ataupun pendirian pabrik.

Terutama lokasi yang akan dibangun harus memenuhi standar, khususnya tidak menjadi permasalahan ataupun sengketa bagi masyarakat sekitar.

"Intinya kalau memang semua sudah claer dan tidak ada permasalahan, kami baru bisa mengeluarkan izin kepada setiap perusahaan yang ingin mengurus izin ke DPMPTSP serta kami pun tidak mempersulit bagi investor yang ingin mendirikan perusahaan di Basel ini," ujarnya.

"Kami juga memberikan pelayanan ataupun bimbingan kepada pengusaha hingga investor, apabila butuh bantuan kami dalam mengurus per izinan kami siap membantu sampai dengan selesai," tambah Juliandi.

Diakunya dalam proses pembuatan atau mengurus per izinan di DPMPTSP, semua tidak dipungut biaya dan gratis bagi siapapun yang ingin mendapatkan per izinan.

"Sesuai dengan perintah pimpinan berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya investor, jangan sampai mempersulit karena dengan adanya investor bisa menambah PAD dan memberikan dampak bagi masyarakat Basel," ucapnya.

Selain itu dirinya mengungkapkan dalam proses penerbitan izin, pihaknya tidak sembarangan dalam melakukan penerbitan. Terutama semua proses penerbitan melalui online dan harus melalui aplikasi dan tersistem.

"Jadi tidak sembarangan kita keluarkan izin ke perusahaan, apabila masih ada yang kurang pasti sistemnya menolak dan izin penerbitannya tidak bisa di input oleh sistem," ungkap Juliandi.

Dia berharapa kepada semua investor yang ingin membangun atau mendirikan perusahaan, agar tetap membuat per izinan sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar aturan.

"Iya kami minta kepada seluruh pengusaha ataupun investor, agar tetap membuat izin dahulu ke pemerintah daerah. Supaya nanti ketika ada temuan ataupun ada masalah, perusahaan yang berdiri di daerah terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah setempat," harapnya.

"Semoga kedepan masih banyak investor yang datang ke Basel kita ini, apalagi kan memberikan dampak bagi masyarakat ataupun pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan PAD daerah Basel," pinta Juliandi.

(Bangkapos.com/Adi Saputra)