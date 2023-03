Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan di Piala Asia U-20 2023 Pukul 21.00 WIB

Para pemain Timnas Indonesia U-20. Link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan di Piala Asia U-20 2023 malam ini Pukul 21.00 WIB.

BANGKAPOS.COM -- Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi tuan rumah Timnas Uzbekistan U-20 di Matcday ketiga Grup A Piala Asia U-2023 pada Selasa (7/3/2023).

Pertandingan Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 akan berlangsung di Stadion Istiklol pada pukul 21.00 WIB.

Ini merupakan laga penentu untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-20 2023.

Namun Uzbekistan diunggulkan untuk lolos karena sudah mengoleksi enam poin setelah dua kali menang melawan Suriah U-20 dan Irak U-20.

Saat ini Uzbekistan bertengger di posisi pertama Grup A Piala Asia U-20 2023.

Uzbekistan U-20 membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U20 2023, sebagai juara Grup A.

Sementara Timnas U-20 berada di peringkat ketiga mendapatkan tiga poin dari satu kali menang lawan Suriah dan satu kali kalah lawan Irak.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 vs

Head to Head Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20

Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di tingkat usia U-20.

Berikut tiga pertandingan terakhir Timnas Indonesia U-20 :

04/03/23: Suriah U-20 vs Indonesia U-20 (0-1)

01/03/23: Irak U-20 vs Indonesia U-20 (2-0)

21/02/23: Indonesia U-20 vs Guatemala U-20 (0-1)

Tiga pertandingan terakhir Uzbekistan U-20 :