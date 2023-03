Pemerintah Desa Mancung Bersama BPJN Babel Lakukan Survey dan Pengukuran Jalan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Desa Mancung, Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat bersama dengan pihak BPJN BABEL (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR melaksanakan survey sekaligus pengukuran ruas jalan penghubung antara desa Mancung dan dusun Belit desa Dendang, Selasa (07/03/2023).

Adapun pengukuran ruas jalan ini dilakukan atas permohonan/pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mancung ke pihak OPD terkait yang diteruskan ke BPJN BABEL (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mancung ini se jalan dengan program pemerintah yaitu Instruksi Presiden RI untuk penyelenggaraan jalan daerah.

Kementerian PUPR RI dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh BPJN yang tugasnya adalah menangani jalanan- jalanan yang salah satunya adalah jalanan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Selain pengukuran ruas jalan yang nantinya akan dilakukan pengaspalan di Desa Mancung, Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung melalui OPD terkait juga mengusulkan hal yang sama untuk daerah-daerah di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Desa Mancung melalui kepala Desa Herlizon mengatakan, ruas jalan yang diajukan oleh pihaknya diukur mulai dari Desa Mancung sampai ke dusun Belit desa Dendang.

Herlizon juga berharap sekiranya pemerintah daerah agar cepat tanggap melakukan pembangunan atau pengaspalan guna mempermudah akses diantara penghubung dua desa yang fungsinya untuk arus per jalanan anak-anak bersekolah dan perekonomian masyarakat sekitar.

"Jalan ini sudah menjadi jalan penghubung masyarakat Desa Mancung yang ingin ke desa tetangga, namun masalahnya adalah jalan ini masih berupa tanah merah/kuning. Dengan nantinya jalan ini dilakukan pengaspalan, tentu akan semakin memuluskan arus per jalanan aktivitas warga seperti anak-anak yang bersekolah, warga yang berkebun dan sebagainya. Pemerintah desa Mancung berusaha sekuat tenaga untuk mengakomodir kebutuhan infrastruktur untuk masyarakat Desa Mancung," Ungkapnya kepada Bangkapos.com Rabu, (08/03/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Riani selaku Staff BPJN BABEL (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemerintah Desa Mancung dalam hal ini kepala desa Herlizon atas inisiatif yang dilakukan oleh pihaknya.

“InsyaAllah estimasi untuk jarak yang saat ini dilakukan pengukuran adalah sepanjang 5 km, kemarin sempat ada usulan 4,8 km, Alhamdulillah arahan dari Kabalai kami kalau bisa tuntas penanganannya. Tugas kami hanya survey untuk usulan ke pusat. Sedangkan, penentuan prioritas dan penentuan penanganan itu dari pusat jadi Masih ada kemungkinan tembus, bisa juga belum disetujui” pungkasnya.